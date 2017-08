Après une course décevante, Paula Findlay y croit toujours

Quelques minutes après avoir enregistré une 21e place à l’épreuve féminine du Triathlon international de Montréal, alors que les vedettes du jour répondaient aux questions des journalistes, Paula Findlay s’est assise en retrait et a fondu en larmes. Malgré le soutien moral de sa compatriote Joanna Brown, l’ancienne gloire du triathlon canadien semblait inconsolable.

L’Albertaine de 28 ans a pris un moment pour retrouver ses esprits, mais était encore très émotive lorsqu’elle a rencontré les représentants des médias.

«J’ai eu une course assez décevante, a lancé Findlay. Quand j’étais à mon meilleur, je courrais contre ces filles; (Ashleigh) Gentle, (Andrea) Hewitt (médaillées d’or et de bronze respectivement)... C’est très frustrant d’être encore et toujours si loin derrière.»

En effet, elle semble lointaine l’époque où Findlay dominait la concurrence sur le circuit international. «C’est tout un processus de revenir des blessures et de tout ce que j’ai vécu au cours des dernières années. Même si je me sens bien physiquement depuis un an, je ne suis peut-être pas prête présentement pour ce niveau de compétition», a dit Findlay, qui a fini à 8 min 49 s de la gagnante.

La dégringolade

Après avoir enlevé deux étapes des Séries mondiales en 2010 et trois l’année suivante, Findlay trônait au sommet de la hiérarchie mondiale de son sport en 2011. Une blessure à la hanche l’a empêché d’avoir la préparation optimale en vue des Jeux de Londres, où elle a fini dernière, dans la souffrance.

Plus tard, elle apprendra qu’elle souffrait d’anémie pendant l’épreuve olympique. Les résultats sanguins révélant son état, qu’elle avait passés plusieurs semaines auparavant, ne lui avait jamais été transmis.

Les blessures se sont multipliées par la suite pour Findlay, qui a été laissée de côté par l’équipe canadienne en vue des Jeux de Rio. Malgré ses déboires, la vice-championne canadienne refuse d’abdiquer.

«C’est toute ma vie, a lancé Findlay, la gorge nouée. Et de la façon dont je m’entraine présentement, c’est impossible pour moi de me retirer. J’ai juste du mal à transposer ça en course.»

Tenant mordicus à participer aux Jeux de Tokyo, Findlay s’inspire du parcours de Brown, qui brille cette saison sur le circuit après des années gâchées par les blessures.

«Comme moi, Joanna a eu beaucoup de hauts et de bas. C’est incroyable de voir d’où elle est revenue. Ça démontre à quel point avec les efforts, c’est possible de revenir au sommet.»