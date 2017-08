International Bromont: Isabelle Lapierre s’impose

Isabelle Lapierre ne prévoyait pas concourir à la finale de la Coupe du Monde FEI Longines de saut d’obstacles à Paris, en avril 2018, mais sa victoire lors de l’International Bromont dimanche risque fort bien de changer ses plans.

La gagnante a signé un premier triomphe à ce niveau de compétition, elle qui avait déjà terminé troisième en 2014.

«Ça ne peut pas aller mieux. C’est incroyable! On essaie souvent de s’imaginer [avec la victoire]... C’est magnifique. On rêve tous de gagner», a dit la gagnante, qui peinait à trouver les mots justes pour décrire son état d’esprit, après sa réussite.

Le point tournant

Ce sont 32 partants qui tentaient d’obtenir cette victoire dans cette épreuve de qualification de la Coupe du monde, au sein de la Ligue nord-américaine – Côte Est.

Des cavaliers de partout dans le monde avaient l’opportunité de franchir les 13 obstacles du parcours de Parc équestre olympique de Bromont lors de la première ronde, au terme de laquelle six concurrents pouvaient prendre part au barrage.

Mme Lapierre a triomphé avec un parcours parfait de 43,39 s, devançant la Canadienne Jennifer Serek et sa monture Wicked (43,70) et l’Américaine Heather Caristo-Williams, qui chevauchait Qui Vive des Songes Z (45,73).

«Je m’étais donné comme objectif de bien faire. [La victoire] n’est pas une surprise, mais c’est la première fois que mon cheval compétitionne à ce niveau. Elle aime gagner, alors quoiqu’il arrive, elle va toujours essayer d’y arriver», a avancé Mme Lapierre, en parlant de sa jument Cescha M, âgée de 10 ans.

La participante victorieuse a d’ailleurs une petite idée de ce qui lui a permis d’obtenir le meilleur temps. «Après le deuxième obstacle, j’ai pris un tournant à l’aveuglette. Je crois que c’est cette manœuvre qui m’a fait gagner.»

Réfléchir à la suite

L’événement de Bromont était le premier de sept qualifications, à la suite desquelles un classement permettra de départager les cavaliers qui pourront prendre à la finale, à Paris.

Les deux meilleurs Canadiens au classement pourront se rendre à Europe. Mme Lapierre croit maintenant qu’elle est en bonne position pour y parvenir.

«On n’avait pas vraiment préparé de plan pour prendre part à toutes les épreuves de qualifications, mais cette victoire change un peu la donne. On va s’asseoir et on va réfléchir.»