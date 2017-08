Milos Raonic dans le confort de sa «maison»

Le Centre national d’entraînement de Tennis Canada a accueilli Milos Raonic à Montréal dans son adolescence et l’Ontarien y revient cette semaine pour tenter d’améliorer le meilleur résultat de sa carrière à la Coupe Rogers.

Ce meilleur résultat, c’est une finale perdue contre l’Espagnol Rafael Nadal au stade Uniprix en 2013. Difficile de faire mieux : seule une victoire permettrait à Raonic d’inscrire un record personnel au Canada.

La familiarité de l’Ontarien avec sa terre d’accueil pourrait l’aider à réaliser cet exploit.

«C’est très bien de revenir ici, avec ma famille tennistique qui m’a accueillie à Montréal, s’est réjoui le 10e joueur mondial en conférence de presse dimanche, la veille du début de la compétition. Je connais mieux les installations ici qu’à Toronto.

«Je me suis entraîné sur ces courts et la salle où nous sommes présentement en conférence était ma salle de classe. Ma famille peut venir me soutenir en personne grâce à la proximité du tournoi», a ajouté l’athlète de 26 ans.

Raonic a atteint les quarts de finale du dernier tournoi de Washington. Le canonnier canadien s’est directement dirigé vers Montréal pour participer au Masters 1000 en vertu d’un calendrier serré. Les rigueurs du calendrier du circuit de l’ATP pèsent lourd à ce temps-ci de l’année, comme en font foi les désistements de certains des joueurs de l’élite mondiale, nommément le Britannique Andy Murray, la vedette serbe Novak Djokovic et le Suisse Stan Wawrinka.

«Comme tous les autres sports, le tennis est devenu plus difficile physiquement, a constaté Raonic. La perception d’écart entre les meilleurs joueurs et les autres a rétréci. Tout le monde est mieux éduqué en termes d’entraînement. Le talent décidait davantage des résultats autrefois.

«Si vous me posez la question, je souhaiterais profiter de plus longues périodes de congé, mais chez les joueurs plus vieux, ils profitent du règlement de l’ATP pour sauter certains plus gros tournois sans pénalité, contrairement à quelqu’un comme moi. Physiquement, je suis en santé depuis un moment. J’ai amélioré certains aspects de mon jeu qui ne font pas partie de mes armes habituelles ces dernières semaines. Cela me donne beaucoup de confiance cette semaine.»

En quête d’un premier titre de catégorie Masters 1000 et profitant d’un laissez-passer au premier tour, Raonic se mesurera au vainqueur de l’affrontement qui mettra aux prises le Russe Daniil Medvedev et le Français Adrian Mannarino, mardi au deuxième tour.

La Coupe Rogers est présentée sur les ondes de TVA Sports du 5 au 13 août.