«Montréal est sur la map» et 11 autres citations de Denis Coderre à Le beau dimanche

Denis Coderre était de passage à l’émission Le beau dimanche sur les ondes d’Ici Radio Canada Télé ce dimanche.

L’homme qui espère remporter un deuxième mandat à la mairie de Montréal a discuté de plusieurs sujets avec les animateurs de l’émission Jean-Philippe Wauthier et Rebecca Makonnen, dont le controversé Grand-Prix de formule E qui s'est déroulé à Montréal la semaine dernière.

Voici 11 citations du maire qui ont retenu notre attention:

1. On s’est déclaré ville Sanctuaire, on est déjà très accueillant. Nous on aime pas les murs, on aime les ponts.

En réponse à la vague massive de réfugiés arrivés à Montréal depuis les États-Unis.

2. On vient de battre le nombre de touristes d’Expo 67.

3. Montréal est sur la map.

4. Si vous voulez moins de congestion, bien ça va prendre plus d’électrification.

5. On est en train de se transformer, on est en train de se donner une ville digne de ce nom, pis à moment donné, il faut faire des événements en conséquence.

6. Ça a coûté cette année 5 millions de dollars, on a fait des achats a long terme qu’on divise sur les 6 prochaines années. L’année prochaine ça va couter en moyenne 2,5 millions de dollars.

7. Je ne m’excuserai jamais de m’assurer qu’on puisse rendre cette métropole encore plus fantastique.

8. Quand je suis arrivé en politique municipale... j’avais mal à Montréal.

9. Je pense qu’on est redevenu pertinent et percutant et surtout incontournable. On est en train de se donner un statut de métropole.

10. À moment donné, la maudite chicane pis le pointage de doigt pis dire qu’on est né pour un p’tit pain, ça va faire.

11. Je veux qu’on ai la parité homme femme au niveau des candidats. Faut arrêter d'être cyniques, il n’y a rien de plus noble et plus magnifique que d’avoir la confiance des gens.

12. Je suis un maire qui ne dira jamais: «Je n’étais pas au courant.»