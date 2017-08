Pizzarelli, Sinatra et moi

L’illustre guitariste jazz poursuit doublement son flirt avec l’œuvre des autres sur Sinatra & Jobim, un nouvel hommage au crooner ainsi qu’un clin d’œil à Antônio Carlos Jobim, figure de proue de la bossa-nova. Bien que sans surprise, le disque demeure sympa.

John Pizzarelli - Sinatra & Jobim @ 50

★★★

Photo courtoisie

Musique d’apéro

« Sans surprise », car Pizzarelli a taquiné le matériel de ces deux légendes moult fois au cours de sa carrière et vient cimenter ici cette passion avec Sinatra & Jobim @ 50, un LP soulignant le cinquantième anniversaire de la parution de Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim, un disque où, vous l’aurez deviné, ces deux intouchables collaboraient.

Bref, les habitués savent donc à quoi s’attendre : c’est à dire, des adaptations tellement académiques qu’elles en frôlent le clonage... et ça, c’est lorsqu’elles ne tirent pas vers l’interprétation comateuse.

Prenons Baubles, Bangles and Beads, par exemple, qui ouvre l’œuvre. Par le passé, ce standard américain a autant eu droit à des versions aussi cool (Peggy Lee) qu’enjouées (Ol Blue Eyes). Ici, Pizzarelli, ses musiciens ainsi que le pianiste et chanteur Daniel Jobim (le petit-fils d’Antônio Carlos, d’ailleurs) optent pour une reprise cruellement sage tout juste bonne pour se fondre parmi le tintement des verres à l’heure de l’apéro.

Plaisir avant tout

Malgré tout, c’est le plaisir de ces deux compères — et leur virtuosité — qui se dégage du projet et vient sauver la donne. À défaut de marquer l’année musicale, Sinatra & Jobim @ 50 ensoleillera un 5 à 7 ou deux.

The Dears - Times Infinity, Vol. 2

★★ ½

Photo courtoisie

Un peu de rattrapage estival avec le septième album du groupe culte montréalais qui, bien qu’agréable, est malheureusement en deçà de sa discographie. Essentiellement un duo formé par Murray Lightburn et son épouse, la claviériste Natalia Yanchak, The Dears a cruellement perdu de leur superbe et de leur romantisme à la limite de la grandiloquence. Times Infinity, Vol. 2 s’avère être un LP intimiste, voire étouffant, et qui repose parfois sur des références musicales « indie » qui vieillissent mal. Satisfaisant, mais on s’ennuie tout de même des Dears d’antan.

Julia Michaels - Nervous System

★★ ½

Photo courtoisie

Au cours des derniers mois, vous avez sûrement subi la fameuse Despacito à la radio ainsi qu’Issues, une ballade gracieuseté de l’auteure et chanteuse pop Julia Michaels. Comme elle a notamment collaboré à l’écriture de nombreux tubes, dont Hands To Myself de Selena Gomez, l’artiste s’y connaît en hits... et c’est cette facilité avec cette formule qui ankylose cette carte de visite. Imaginez une approche plus EDM à l’œuvre d’Ed Sheeran et vous aurez une belle image de Nervous System. Bien foutu, mais peu convaincant.

Madchild - The Darkest Hour

★★★ ½

Photo courtoisie

C’est avec un peu de honte que je vous annonce que, mautadine, ce quatrième album du MC canadien est... surprenant. Véritable punching bag du rap unifolié — mentionnons que le bonhomme s’est fait tatouer ses initiales sur sa joue —, l’ex Swollen Members a confié l’entière production de cette œuvre plus sombre et mature au rappeur américain Evidence. En résulte un LP plus concis que sa recette habituelle (c’est à dire : faire un peu n’importe quoi avec n’importe qui et espérer que ça colle). Bref, bon travail.

Coup de coeur

Cage The Elephant - Unpeeled

★★★★

Photo courtoisie

Eh ben ! L’album qui m’aura finalement fait apprécier le combo rock pop du Kentucky en est un qui a été enregistré lors d’une série de concerts (plus ou moins) acoustiques où Matt Shultz et ses sbires ont réinventé leur répertoire ainsi que quelques reprises (dont Instant Crush de Daft Punk) à la bonne franquette. En résulte donc une proposition chaleureuse qui devrait notamment plaire aux fans des Beatles.