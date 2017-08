Tout ce que vous devez savoir sur la troisième journée d’Osheaga

Ça y est! Les festivaliers rentrent tranquillement chez eux et les habitants de Saint-Lambert retrouvent finalement le calme... Après trois jours d’émotions fortes, c’est la fin du festival Osheaga.

Si vous n’étiez pas au parc Jean-Drapeau dimanche, voici tout ce que vous devez savoir!

1. Un début tout en douceur avec Rosie Valland

La Montréalaise Rosie Valland ouvrait le bal en ce dimanche de festivités. La jeune artiste a interprété ses meilleurs succès dont Olympe. Son spectacle à Osheaga était également le dernier de sa tournée. Une belle façon de clore le tout!

Osheaga ❤️ #derniershowdelatournée Une publication partagée par Rosie Valland (@rosievalland) le 6 Août 2017 à 10h44 PDT

2. Les festivaliers «en feu» pour Cherry Glazerr

Lorsque le groupe Cherry Glazerr est monté sur scène en début d’après-midi, les festivaliers étaient complètement survoltés.

Une publication partagée par Kurdt D (@el_kurdtino_613) le 6 Août 2017 à 10h36 PDT

3. Zara Larsson toujours aussi «perf»

La chanteuse Zara Larsson est montée sur scène dimanche après-midi avec la ferme intention de faire passer un bon moment à ses fans. L’artiste a interprété ses meilleurs succès accompagnés de la foule qui fredonnait avec elle.

Une publication partagée par Erika Kin (@eri_k1405) le 6 Août 2017 à 13h54 PDT

4. Bishop Briggs parle en français... Ou pas vraiment!

La chanteuse Bishop Briggs a avoué avoir déjà pris des cours de français pendant 5 ans.

YAS🙌🏻 @thatgirlbishop #osheaga2017 #music #festival Une publication partagée par osheaga (@osheaga) le 6 Août 2017 à 11h47 PDT

«J’ai suivi 5 années de français et tout ce que je sais dire c’est Bonjour! et quelques trucs à propos des croissants», a-t-elle avoué à ses admirateurs avant de continuer sa performance.

5. Les festivaliers osent des looks... funkys?

Tous les ans, les festivaliers désirent se démarquer en arborant toute sorte de vêtements et accessoires extravagants...

Une jeune femme a d’ailleurs été vue avec un chapeau en forme de poulet!

6. Phantogram fait planer la foule

Pas de doute, le groupe Phantogram, originaire de l’état de New York, a donné une prestation à couper le souffle. Avec sa musique aérienne et ses interventions humoristiques entre les chansons, le duo a sans aucun doute charmé la foule!

Une publication partagée par osheaga (@osheaga) le 6 Août 2017 à 12h41 PDT

7. Local Natives ont déjà vécu à Montréal

Certains étaient peut-être déjà au courant, mais les membres du groupe Local Natives ont déjà vécu à Montréal. C’est même ici qu’ils ont écrit un de leurs albums.

Local Natives on a perfect Sunday afternoon at #Osheaga. pic.twitter.com/22phwJgE22 — Brendan Kelly (@brendanshowbiz) August 6, 2017

Durant leur performance, le groupe a aussi interprété une nouvelle (pas si nouvelle, mais bon) chanson: I Saw You Close Your Eyes.

8. Problème de son durant le show de Tegan and Sara

Les jumelles Tegan and Sara ont donné une solide performance dimanche après-midi sur l’une des scènes principales... Seul hic? Le son ne semblait pas être assez fort. Plusieurs festivaliers ont d’ailleurs crié leur mécontentement aux chanteuses qui ont essayé de faire de leur mieux pour «turn it up»!

Woman crush BIG TIME 😍😍😍❤️ Tegan @teganandsara Une publication partagée par Kookie (@frenchkookie) le 6 Août 2017 à 14h06 PDT

9. Tommy Kruise fait danser la foule

Pas de doute, le DJ montréalais Tommy Kruise sait parfaitement comment faire lever le party. L’artiste a fait monter la température de la salle climatisée Perrier en faisant danser la foule comme s'il n'y avait pas de lendemain.

TOMORROW OSHEAGA(5PM) AND VÉLIRIUM DU MONT-STE-ANNE(11PM) !!! SHAWTY GET LIKE ME !!! Une publication partagée par TOMMY KRUISE (@tommykruise) le 5 Août 2017 à 11h34 PDT

10. Un clin d’œil à la dépression et une performance FOLLE pour Run The Jewels

Habitués du festival Osheaga, les rappeurs de Run The Jewels sont montés sur scène en faisant jouer la chanson We Are The Champions. Disons que ça partait bien! Ils ont réussi à faire danser la foule comme jamais. Et ils ont même profité de leur tribune pour faire passer un message important sur la dépression.

«Il y a des choses très sombres qui peuvent arriver... Mais on vous promet que si vous tenez bon une seule journée de plus, vous allez voir qu’il y a de meilleures choses qui vont vous arriver», a lancé Killer Mike avant de continuer le show.

Une publication partagée par Samuel Pum (@sdotpum) le 6 Août 2017 à 15h25 PDT

Même Phantogram sont des fans du groupe Run The Jewels!

We got to jam to @runthejewels @killermike @thereallyrealelp right befor our set tonight ❤️ Une publication partagée par PHANTOGRAM (@phantogram) le 29 Juil. 2017 à 22h59 PDT

11. Die Antwoord

Attachez votre tuque, parce que le groupe Die Antwoord vous en fera voir de toutes les couleurs. Ce dimanche à Osheaga, le groupe a complètement enflammé la scène de la Vallée! Ça risque de prendre quelques jours avant que les festivaliers s’en remettent complètement!

12. The Weeknd

À peine quelques semaines après avoir fait un spectacle au Centre Bell, The Weeknd était de retour à Montréal pour enflammer la scène principale d’Osheaga. Le copain de Selena Gomez n’a certainement pas déçu ses admirateurs qui étaient venus par milliers pour voir sa prestation. Un spectacle mémorable pour terminer le festival en beauté!