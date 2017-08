Tout feu, tout flamme

Pour une 13e édition, la FALLA est de retour dans le quartier Saint-Michel, autour de la Tohu. Encore une fois, ces trois jours de festivités et performances artistiques culmineront par l’embrasement d’une géante œuvre collective. Chaud devant !

Événement qui passe un peu sous le radar face aux autres festivals montréalais, la FALLA souhaite s’adresser à toute la population montréalaise, pour sa 13e édition.

« À l’occasion du 375e, on veut que ce soit une fête montréalaise pour toute la ville, dit l’une des deux porte-parole, Myriam Fehmiu. La FALLA représente bien Montréal et son côté éclectique. »

L’événement mélange une ­programmation culturelle et ­musicale avec un volet d’intégration ­professionnelle et sociale des gens de la communauté de Saint-­Michel. Le ­samedi soir, sur le coup de 20 h 30, le public est invité à assister à l’embrasement d’une œuvre géante.

« C’est une tradition qui vient de Valence, en Espagne, explique ­Myriam Fehmiu. À la fin de la saison des ­récoltes, on faisait un grand feu de joie. On a repris cette idée. Tout au long de l’été, des jeunes du quartier, appelés les falleros, ont monté une structure de neuf mètres de haut. Cette œuvre-là va brûler samedi. Ça montre un peu le côté éphémère de la vie. »

Concerts gratuits

Parmi les concerts qui seront offerts gratuitement, on retrouve ceux d’Ilam, la Révélation Radio-Canada en musique du monde 2016 (vendredi 20 h 15) ; Poirier Migration System (vendredi 22 h) ; King Abid (samedi 18 h 15) et Pierre Kwenders, qui devrait jouer des pièces de son prochain album (samedi 21 h 30).

Lui qui travaillait déjà avec la ­FALLA, Philippe Fehmiu a demandé à sa sœur de le joindre comme porte-parole, il y a trois ans. « On aime ça travailler ensemble, dit l’animatrice de radio. Et comme porte-parole, on a réussi à se ­séparer le travail. Je m’occupe plus du côté culturel, de faire la promotion. ­Philippe, lui, est un gars de gang, il a un rôle de parrain avec les jeunes falleros. »

► L’événement FALLA se déroulera du 10 au 12 août, à la Tohu. L’entrée est gratuite. Pour tous les détails : tohu.ca.