[VIDÉO] Gros party à Osheaga ce weekend

Pour son édition 2017, le festival Osheaga en a fait voir de toutes les couleurs à ses festivaliers.

D’abord avec une pluie abondante et ensuite avec de nombreuses annulations de spectacles... Vraiment la fin de semaine fût truffée d’imprévus.

Malgré tout, les festivaliers ont prouvé qu’ils n’étaient pas faits en chocolats et qu’ils souhaitaient profiter du festival le plus possible.

Disons que ce fût tout un party!