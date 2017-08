C’est fini entre Chris Pratt et Anna Faris

C’est la fin de l’histoire d’amour entre les acteurs Chris Pratt et Anna Faris.

Le couple a annoncé sa séparation sur la page Facebook de Pratt, dimanche soir.

«Anna et moi sommes tristes d’annoncer que nous nous divorçons. Nous avons essayé pendant un long moment, et nous sommes vraiment déçus. Notre fils a deux parents qui l’aiment beaucoup et pour son bonheur nous voulons garder cette situation le plus privée possible. Nous avons encore de l’amour l’un pour l’autre, nous allons toujours chérir le temps passé ensemble et nous allons continuer à nous respecter profondément», ont-ils écrit.

Le couple était ensemble depuis 2009. Leur fils est âgé de 4 ans.

Pratt et Faris s’étaient rencontrés sur le plateau de Take Me Home Tonight en 2007. À l’époque, Anna était toujours mariée à son premier mari, Ben Idra.