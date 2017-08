Del Potro gagne un duel de rogneurs

Au début de la semaine, le directeur de la Coupe Rogers Eugène Lapierre a indiqué qu’un match entre John Isner et Juan Martin Del Potro pourrait être une finale dans n’importe quel tournoi. Lundi soir, les amateurs montréalais ont eu le privilège d’avoir cet affrontement de qualité au premier tour.

Dans un choc où les coups de canon au service et la puissance ont été à l’honneur du premier au dernier point, Del Potro l’a emporté en deux manches de 7-5 et 7-5 devant Isner.

L’Argentin et l’Américain ont été fidèles à leur réputation en propulsant des balles atteignant les 200 km/h régulièrement. Les spectateurs, qui avaient des billets dans les premières rangées, devaient être alertes. Si Del Potro a eu l’avantage, c’est qu’il a été simplement plus opportuniste que son rival de 6 pieds 10 pouces.

«Je me sentais bien sur le terrain, a souligné Del Potro quelques minutes après la fin de son match. Je crois que j’ai bien joué et je suis heureux d’avoir mis la main sur la victoire.

L’Argentin a indiqué que ses ennuis de santé des dernières années sont derrière lui. On se souvient qu’il a envisagé de prendre sa retraite en raison de problèmes récurrents à un poignet.

«Je vais très bien et je vais mieux de jour en jour. Je peux jouer ce tournoi en étant en bonne forme pour la première fois depuis de nombreuses années, a précisé Del Potro. J’ai aussi hâte d’aller jouer à New York et ce tournoi constitue une très bonne préparation.»