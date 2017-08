Des surprises dès le premier tour à Toronto

La Lettone Jelena Ostapenko a été surprise dès le tour initial de la Coupe Rogers de Toronto lundi, s’inclinant contre l’Américaine Varvara Lepchenko, issue des qualifications. Cette dernière a eu le dessus en trois sets de 1-6, 7-6 (2) et 7-6 (5).

La 12e favorite du tournoi, sacrée championne à Roland-Garros plus tôt cet été, a commis pas moins de 11 doubles fautes et n’a réussi aucun as. Sa rivale en a claqué six.

La perdante est d’ailleurs revenue de l’arrière au dernier set pour forcer la tenue d’un bris d’égalité. Au total, Ostapenko a aussi eu le dessus 118-110 au chapitre des échanges.

De son côté, la Française Kristina Mladenovic a également été éliminée dès le tour initial, elle qui a été défaite par la Tchèque Barbora Strycova en deux sets de 6-2 et 6-3.

La 13e tête de série a éprouvé bien des ennuis au service, remportant 57 % de ses premières balles et seulement 16 % de ses secondes. La gagnante a réussi six bris de service en 10 tentatives. Mladenovic a répliqué, brisant sa rivale deux fois en quatre occasions.