Écoles illégales : première victoire pour d'ex-juifs hassidiques

Un couple d'ex-juifs hassidiques, Yohanon Lowen et Clara Wasserstein, qui poursuit le gouvernement du Québec parce qu'il estime avoir été abandonné dans des écoles illégales de Boisbriand a remporté une première victoire devant la cour, a appris TVA Nouvelles.

Leur requête pourra être entendue par la cour et leur dossier ira de l'avant, a tranché le tribunal qui a rejeté récemment la demande du procureur général du Québec qui voulait faire annuler la procédure.

«Le gouvernement a essayé de faire rejeter, au stade préliminaire, notre requête en jugement déclaratoire. Or, la Cour supérieure a plutôt rejeté la demande du procureur général du Québec. C'est une première victoire pour nous. Le tribunal vient dire que nos clients ont clairement l'intérêt pour présenter leur demande et que c'est une question sérieuse qui mérite d'être tranchée par les tribunaux», a expliqué Me Clara Poissant-Lespérance.

«Ils viennent demander au gouvernement de cesser de ne rien faire dans le dossier des écoles illégales et ils souhaitent une décision dans ce sens. Ce couple, anciens membres de la communauté juive hassidique de Boisbriand, n'a pas de diplômes d'études primaires et secondaires. Ils se sont sentis abandonnés par le gouvernement qui tolère ces écoles illégales», a ajouté leur avocate.

«Le seul but, c'est qu'il y ait des changements pour les enfants, a déclaré Clara Wasserstein. Ça me donne de l'espoir.»

Quant à Yohanon Lowe, il voit également d'un mauvais œil la décision de certaines communautés juives hassidiques de faire l'éducation de leurs enfants à la maison.

«Personne n'y croit, a-t-il dit. Je parle toujours avec des gens au comité et ils disent que c'est une blague.»