Il traversera le Canada aller-retour à la course

DRUMMONDVILLE | Une « légende » de la course à pied s’entraîne à réaliser un projet fou, soit traverser le Canada aller-retour en alternant la marche et la course.

« Ma double traversée devrait être le summum de ma carrière », s’exclame Michel Gouin, qui pratique la course depuis 39 ans.

Cet ultramarathonien court et marche quelque 5000 kilomètres par an en vue de réussir cet exploit, qu’il accomplira dès sa retraite, d’ici environ trois ans.

Ce directeur d’un organisme d’aide pour les personnes handicapées, Parrainage civique, deviendrait le premier Québécois à réussir l’exploit, assure-t-il.

L’homme de 57 ans consacrera une année à cette traversée du Canada aller-retour. Son trajet de 14 000 km est déjà défini.

Idée folle

Il partira de Drummondville et se rendra à Terre-Neuve pour ensuite se diriger vers la Colombie-Britannique et finalement revenir au point de départ.

Cette fois, M. Gouin veut être entouré de ses partisans lorsqu’il prendra le départ et qu’il franchira la ligne d’arrivée, à Drummondville.

« Quand on a une belle tape dans le dos, ça fait du bien ! », exprime-t-il.

Il reste à recruter l’équipe de soutien qui l’accompagnera durant ce long périple, dans un motorisé.

Cette idée folle lui est venue alors qu’il terminait sa traversée du Canada, en 2004.

« C’était mémorable ! », s’exclame-t-il.

En avril, M. Gouin était parti de Victoria, en Colombie-Britannique, et avait terminé sa course à Halifax, en Nouvelle-Écosse, en septembre.

Arrivé à destination, il était déjà prêt à recommencer.

« Pourtant, quand on finit un défi on a souvent mal. Je m’amusais tellement. Le fun était pogné dans l’équipe », relate-t-il.

À la fin, il parcourait 60 kilomètres par jour au lieu de 50, sans s’en rendre compte.

Michel Gouin ne compte plus ses compétitions, qui l’ont conduit jusqu’en Taiwan, en 2006.

En 2013, il s’est rendu à pied à une compétition à Boston, avec son sac à dos, peu après les attentats de ce marathon.

Ses exploits surprennent toujours les douaniers quand il traverse la frontière.

« On m’appelle la légende », dit-il, en riant.

Michel Gouin a décroché le record du monde, en 2015, pour avoir couru près de 1793 km pendant 30 jours sur un tapis roulant. À ses débuts, il courait des marathons en moins de 3 h. Cela lui prend 4 h 30 depuis qu’il priorise les ultramarathons et les courses « multi-day », où l’endurance l’emporte sur la vitesse.

« La plupart des coureurs de ma génération sont disparus de la carte à cause de blessures », constate-t-il.

Fier

Sa plus grande fierté est de pouvoir durer. « Je suis encore là et j’ai du plaisir à le faire », poursuit-il.

Au Québec, il compare son calibre à celui du comédien Patrice Godin. M. Gouin a été surpris de le croiser lors d’un ultramarathon.

« C’était un gros fumeur. Il est une belle source d’inspiration. Tout se peut ! », conclut-il.