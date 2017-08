Ils veulent agrandir le parc des Îles-de-Boucherville

Les Amis du Parc national des Îles-de-Boucherville et la Société pour la nature et les parcs section Québec (SNAP-Québec) ont lancé une pétition pour que le gouvernement fédéral cède au gouvernement du Québec avant la fin de l’année 2017 l’archipel des Grandes battures Tailhandier, un regroupement d’îles d’une superficie de 2 km2 situé entre Montréal et Boucherville.

Photo Tirée de Facebook