Le mémorial d’une victime de meurtre a été saccagé

Stéphane Prévost, 37 ans, adorait aller marcher le long du canal de Lachine. Le 14 mai 2014, il a été attaqué et frappé derrière la tête avec un objet contondant alors qu’il était assis sur un banc, selon sa famille. Son corps à moitié immergé a été retrouvé le lendemain, quelques mètres plus loin, par un homme qui promenait son chien.

Il était naturel pour la famille et les amis d’installer un mémorial à l’endroit où son corps avait été retrouvé. Ils s’y rendent quotidiennement pour l’entretenir et s’y recueillir. On y retrouve des croix, des pierres, des chapelets et des fleurs.