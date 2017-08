Sylvie DesGroseilliers garde la foi

QUÉBEC | Deux ans après avoir vécu une intense période de remise en question, Sylvie DesGroseilliers regarde aujourd’hui vers l’avant. Elle a le sentiment d’être sur la bonne voie avec son album Women of Soul, qui sera lancé à l’échelle mondiale.

Un disque sur lequel elle rend hommage aux chanteuses qui l’ont influencée, avec les Joséphine Baker, Billie Holiday, Tina Turner, Aretha Franklin, Patty Labelle, Donna Summer, Gloria Gaynor, Whitney Houston et autres.

On retrouvera aussi sa chanson intitulée Laisse-toi aller et une reprise d’Aimer d’amour de Boule Noire.

L’album, qui sera lancé le 8 septembre sous l’étiquette Pur Records/Distribution Select, existait déjà en format CD, mais Sylvie DesGroseilliers le vendait à petite échelle lors de son spectacle Women of Soul, qu’elle promène depuis quelques années.

C’est en magasinant une compagnie de communications pour faire la promotion de ce spectacle solo que cette diffusion sur les plateformes numériques est devenue réalité.

« Je réussissais à faire la promotion de mes spectacles avec ma page Facebook, mais j’avais envie de viser plus large. J’étais à la recherche d’une agence de presse et je suis tombée, par hasard, sur la compagnie Pur Communications. Je leur ai envoyé un courriel, ils ont écouté l’album et les choses ont bougé rapidement », a raconté Sylvie DesGroseilliers lors d’un entretien.

Women of Soul, précise la chanteuse, n’est pas de l’imitation. Il s’agit de reprises à la Sylvie DesGroseilliers, avec ses orchestrations et sa touche gospel et rhythm and blues.

Foi inébranlable

Sylvie DesGroseilliers avoue avoir vécu une grosse période de questionnement après son passage à l’émission La Voix en 2015.

« J’allais là pour obtenir un coup de pouce pour ma carrière et avoir un peu de visibilité, et ce n’est pas ce qui s’est produit. J’ai mis deux ans pour faire la part des choses. Ça n’a pas été facile », a-t-elle admis.

La chanteuse s’est interrogée sur les raisons pour lesquelles elle faisait ce métier, se demandant si elle était assez bonne et si ça valait la peine de continuer.

« Je ne me suis pas levée un beau matin avec l’idée de m’inscrire à La Voix. Ce sont les Productions J. qui m’ont proposé d’en faire partie. J’ai hésité, parce que je ne croyais pas avoir le droit de participer. J’ai ensuite réfléchi durant quatre ou cinq jours et j’y suis allée », a-t-elle raconté.

Un geste qu’elle ne referait pas si elle pouvait remonter dans le temps.

« Oui c’est vrai. J’ai été vue par trois millions de personnes, mais durant deux minutes. Ensuite, ces mêmes trois millions de personnes ont vu quelqu’un d’autre et il y a eu une autre saison l’année suivante », a-t-elle laissé tomber.

Le seul élément positif associé à sa participation à la populaire émission de télé a été sa rencontre avec Lynda Lemay, qui l’a invitée à chanter avec elle en France.

Sylvie DesGroseilliers a réussi à mettre cette période de remise en question derrière elle après avoir vu et entendu les réactions des gens lors de ses spectacles Women of Soul.

Elle avoue avoir une foi inébranlable envers ce « one-woman-show » qu’elle construit depuis quelques années, qu’elle finance elle-même et où elle est accompagnée par sept musiciens et trois choristes.

► Sylvie DesGroseilliers présente son spectacle Women of Soul les 18 et 19 septembre à la Maison de la culture Maisonneuve, à Montréal.