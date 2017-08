Yannick Nézet-Séguin et Wagner: sublime !

Pendant que l’évènement Osheaga tirait sa révérence, le Festival de Lanaudière soufflait ses 40 bougies avec un concert pour le moins spectaculaire. Malgré une température pour le moins frisquette, surtout à partir du 2e acte, le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin menait ses troupes, pour une version-concert du Parsifal de Wagner.

À chaque fois que l’on évoque ce composteur aux dimensions grandioses et troubles, j’ai en tête cette célèbre tirade du dialoguiste Michel Audiard pour Jean Gabin dans le film Le président : « Ma chère amie, Wagner et inécoutable ou sublime, selon les goûts, mais exquis, jamais ». Disons qu’hier, ce fut sublime !

L’art du chef



Il est bien difficile de résumer Parsifal, œuvre gigantesque qui contient tous les songes intérieurs du composteur, soit : la trahison, les amours impossibles, la rédemption, la mythologie des peuples et la spiritualité. Pour faire revivre cette quête initiatique, le Saint-Graal n’est pas loin, nous avions le chœur de l’Orchestre Métropolitain, 14 solistes et cinq interprètes majeurs. Assis à quelques encablures du chef d’orchestre, nous avons ou mesurer la maestria et le talent de ce jeune homme, qui souriait à ces solistes, appuyait sa puissante, et oh combien vitale section de cordes , bref, un chef comme nous aimerons en voir plus souvent. Au cœur de cette tempête mystique, il faut s’accrocher, puisque c’est quatre heures trente de méditation, le ténor Christian Elsner (Parsifal) et la basse Peter Rose (Gurnemanz) remportent tous les honneurs. Alliant musicalité, noblesse et robustesse, ils projetaient une dimension épique aux personnages. Je n’en dirais pas autant de la mezzo-soprano Mihoko Fujimura, au jeu hautement plastique qui appuyait les notes, et essayait vainement de se donner un ton dramatique. Au risque de se répéter, la pierre d’assise fut L’Orchestre Métropolitain.

Cette formidable machine rodée au quart de tour était admirable de souplesse et d’intériorité. Faisant corps avec leur chef, les pupitres développaient la densité voulue, sans jamais sombrer dans le pathos ou l’hyperréalisme.

Et c’est ainsi que Lanaudière fut en fête !