Ballou Jean-Yves Tabla brille par son absence

Le milieu de terrain de l’Impact de Montréal Ballou Jean-Yves Tabla ne s’est pas présenté à la séance d’entraînement de mardi.

La veille, le réseau ESPN rapportait que l’athlète de 18 ans était mécontent et qu’il aurait informé la direction de son désir de quitter l’équipe.

L’Impact a reçu une offre pour Ballou, provenant d’une équipe européenne de deuxième division, selon la chaîne TVA Sports. L’Impact a toutefois refusé le transfert et cela aurait causé des tensions entre les deux camps, le jeune joueur envisageant de poursuivre sa carrière en Europe.

«On est ouvert à vendre Ballou. On espérait plus tard, mais l'offre doit être sérieuse, a expliqué le directeur technique Adam Braz aux médias, mardi. On n’est pas ici pour bloquer un joueur d’aller en Europe. On est déçu qu’il ne soit pas là. Il a un contrat qu’il doit respecter.»

Ballou a marqué trois buts en 19 matchs cette année, lui qui a compté à son premier départ en Major League Soccer, en avril dernier.

Son contrat viendra à échéance en décembre 2018.