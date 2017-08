Bombardier: premier vol commercial de la C Series à London City

Un premier avion de la C Series de Bombardier a atterri sur une courte piste de l’aéroport London City de Londres dans le cadre d’un vol commercial.

La compagnie montréalaise a souligné mardi que l’appareil CS 100 appartenant à Swiss, qui assurera une liaison régulière entre cet aéroport et celui de Zurich, est le plus grand à y atterrir et celui qui peut parcourir les distances les plus longues.

«C'est un autre événement marquant pour le programme C Series, qui poursuit son élan, a dit Fred Cromer, président de Bombardier Avions commerciaux, par communiqué. Le CS100 offre la combinaison parfaite de capacités sur courte piste et d'approche à forte pente, auxquelles s'ajoute un grand rayon d'action. Ces caractéristiques permettent aux sociétés aériennes de desservir de nouveaux marchés depuis l'aéroport London City et d'autres aéroports difficiles un peu partout sur le globe, ce qui suscite de plus en plus d'intérêt envers le programme C Series.»

«L'un des traits distinctifs de l'avion C Series est sa conception en vue d'une utilisation dans les conditions difficiles que présentent les aéroports situés au centre de grandes villes. Grâce à de remarquables percées technologiques, l'avion C Series est nettement plus écologique et plus adapté aux centres urbains que tout autre appareil; il se démarque en effet par ses très faibles niveaux de bruit et d'émissions», a ajouté Rob Dewar, vice-président chez Bombardier Avions commerciaux.

La direction de London City s’est aussi réjouie de l’arrivée de cet appareil.

«Le vol commercial inaugural de l'avion C Series de Bombardier par Swiss est un point tournant pour l'aéroport de London City et l'aboutissement de cinq ans de préparation, afin de mettre cet avion nouvelle génération en service. L'intégration du C Series est une partie importante du plan de croissance de London City», a précisé Richard Hill, chef des affaires commerciales de l'aéroport de London City.