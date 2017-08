Bouquets de fleurs

Les fleurs ont envahi les collections dès le début du printemps et ne vous lâcheront pas de si tôt. Une floraison un peu tardive, si on se fie à la météo, mais une tendance qui perdura même cet automne.

Petites fleurs et grosses fleurs, effet bouquets ou tapisserie, l’imprimé fleuri se prête à plusieurs styles. Bohémienne chic, romantique à néo punk, les fleurs mettent de la couleur même sur les fonds les plus sombres. Pour casser le côté « mémérisant » on choisit des pièces de coupes plus masculines et des accessoires minimalistes.

Vous pouvez porter des fleurs à volonté, mais en respectant certaines règles. Il faut faire attention à la grosseur des motifs de l’imprimé fleuri en fonction de votre silhouette. Les plus minces peuvent se permettre de grosses fleurs maxi, mais les petites fleurs plus discrètes avantageront les silhouettes plus pulpeuses.

On l’a vu dans les défilés, la tendance est là pour rester. Raison de plus pour courir les soldes et commencer à garnir votre garde-robe automnale.

On en parle

Premier à Montréal Photo courtoisie Un de mes magasins incontournables lorsque je vais à New York vient tout juste d’ouvrir sa première boutique à Montréal. C’est dans le nouvel agrandissement du CF Galeries d’Anjou que se trouve le « Saks Off 5th » juste en face du nouveau Winners. Sont à l’honneur les designers et marques griffées que vous pouvez vous procurer à prix réduit. La quantité d’accessoires et de chaussures est vraiment impressionnante. Cadillac Fairview ajoute une nouvelle aile aux Galeries d’Anjou

Achat de la semaine

Stop à la transpiration Photo courtoisie D’abord conçu pour les problèmes de sudation du cuir chevelu, Sudoblok peut être utilisé sur toutes les parties du corps sujettes à la transpiration gênante ou à forte production de sébum. Pratique pour les pieds nus dans les chaussures, les cheveux à tendances grasses, et même sous le maquillage. À ce qu’il paraît, plusieurs stars l’utilisent ! Sudoblok est un soin innovateur créé par le coiffeur Luc Vincent et est disponible à 23,95 $ dans les salons et sur lucvincent.com

Nouveauté