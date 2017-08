Des enfants par centaines à la frontière

Notre photographe Ben Pelosse a passé une journée au point de passage irrégulier du rang Roxham, à Saint-Bernard-de-Lacolle. Sur ses photos, on voit les nombreux enfants qui accompagnent les migrants dans leur fuite des États-Unis. Le gouvernement fédéral ne donne aucun chiffre sur le nombre de personnes interceptées à la frontière ces dernières semaines, mais ils sont plusieurs centaines chaque jour, et près de la moitié sont des enfants. Certains d’entre eux sont nés aux États-Unis et sont donc citoyens américains. Au Canada, ils deviennent demandeurs d’asile comme leurs parents.