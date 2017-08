Federer entre en scène contre Polansky

C’est ce midi que Roger Federer renouera avec la foule montréalaise après six ans d’absence. Il affrontera un produit national, Peter Polansky, tombeur de Vasek Pospisil lundi.

Même « à la maison », le Canadien sait pertinemment qu’il ne sera pas le favori sur le court central du Stade Uniprix. Le cœur des partisans penchera vers le « Maître », huit fois champion de Wimbledon.

Il ne s’en fait pas pour autant, préférant se concentrer sur la lourde commande à remplir.

« C’est normal. Je ne m’attends pas à jouer ce match devant une foule qui va m’encourager. Même quand je l’ai affronté à Toronto, c’était 50-50. Les gens voulaient me soutenir pour me mettre dans le match, parce que le score n’était pas très compétitif. Roger jouait très bien.

Tout le monde était de son côté, a-t-il ajouté à propos de son expérience en 2014. Même moi, je suis de son côté la plupart du temps, mis à part quand je dois jouer contre lui. »

Expéditif

Polansky s’est mesuré au « Maître » au second tour lors de la portion torontoise de la Coupe Rogers il y a trois ans. Sans surprise, Federer l’avait lessivé en deux manches expéditives de 6-2 et 6-0.

« Je me souviens que ça s’était passé très, très vite, s’est souvenu en ricanant l’athlète qui était alors âgé de 26 ans. J’aurais voulu que ça dure plus longtemps. Si je me souviens bien des faits saillants, j’avais quand même joué correctement. »

Aujourd’hui, il souhaite faire plus long feu. Pour ce faire, il devra mieux contrôler son service en plus de se méfier des pièges que lui posera le Suisse qui a fêté ses 36 ans, mardi. Il entrevoit au moins ce duel d’un bon œil, sachant un peu ce qui l’attend. Mais son rival a gagné 31 des 33 matchs qu’il a disputés cette saison.

Federer s’est dit en forme après la pause qui a suivi sa conquête à Londres il y a trois semaines. Celui-ci renouera avec la surface dure, une première depuis sa victoire sur Rafael Nadal en finale de l’Open de Miami à la fin mars.

Celui-ci a assuré plus tôt cette semaine qu’il se sentait d’attaque afin de partir à la conquête d’un titre qu’il n’a jamais remporté dans un stade occupant une place privilégiée dans son cœur.