Gagnants de 10 M$ au Lotto Max : « Ça a été une surprise et une joie incroyable »

David Beaudry a appris qu’il avait gagné 10 M$ en voyant un avis de recherche de Loto-Québec sur Facebook, plus de trois semaines après avoir acheté son billet gagnant.

«J’ai vu qu’il y avait un gros lot non réclamé. J’ai vérifié les numéros sur le site de Loto-Québec et c’est là que j’ai vu qu’on avait gagné. Ça a été une surprise et une joie incroyable», a dit l’homme de 44 ans, encore sous le choc, en récupérant son chèque à Montréal ce matin avec sa femme et ses deux enfants.

M. Beaudry avait acheté un billet pour le tirage Lotto Max du 14 juillet à Saint-Bruno-de-Montarville et n’a vérifié les numéros que samedi dernier.

«J’étais sur le divan dans le salon quand David m’a dit: Nancy vient ici, check ça, check ça, check ça! On a tous les numéros?, a raconté Nancy Calixte. Je n’ai même pas eu le temps de regarder les numéros qu’il disait esti, esti, esti! Ça ne se peut pas. On a gagné 10 M$...»

«La scène était surréaliste», dit-elle. La femme de 45 ans n’a pas compris ce qui se passait sur le coup, même si tous les numéros concordaient.

«Dans ma tête, je voyais 10 000 $. Je n’avais pas encore vu tous les autres zéros. C’était comme dans un rêve», a-t-elle lancé, en rigolant.

Le couple est immédiatement allé au dépanneur faire valider le billet. «C’était écrit 10 M$ sur la machine. La caissière a dit: “Wow, je n’ai jamais vu ça”», poursuit-elle.

Voyages

Employé dans une usine de produits chimiques, M. Beaudry compte prendre sa retraite. Idem pour sa femme, qui travaille pour Desjardins.

Le couple planifie de voyager avec leurs deux enfants de 14 et 19 ans, à commencer par la Jamaïque. Mais ils devront d’abord obtenir leur passeport. Pour le reste, rien de précis, disent-ils.

«On va prendre notre temps... avant de venir ici ce matin, je n’avais pas un cent dans mon compte, a dit M Beaudry. Depuis samedi, on a joué au mineur qui trouve sa pépite d’or et qui s’enferme dans un coin en regardant son billet jusqu’à ce qu’il l’échange. Disons qu’on n'a pas beaucoup dormi.»

«My precious!», a aussitôt ajouté aussitôt sa femme, en riant.