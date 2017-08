Grandeurs et misères des marges de crédit hypothécaires

La marge de crédit hypothécaire est de plus en plus populaire, car elle permet de s’assurer un coussin financier permanent à coût moindre qu’avec le crédit traditionnel. Mais comme c’est du crédit variable, elle stimule facilement le surendettement.

Si vous devez passer chez le notaire pour contracter une marge (tout comme un prêt hypothécaire), plus besoin d’y retourner par la suite pour la renouveler... et payer le notaire encore une fois. Pratique pour financer des rénovations.

Comme le taux de la marge hypothécaire est habituellement moins élevé que celui des marges et prêts personnels ou cartes de crédit, il est très avantageux d’y consolider ce type de dette. Certains s’en servent pour payer leur automobile comptant (et, surtout, négocier un rabais important chez le concessionnaire).

Il n’y a pas de restrictions quant au type de dépense. Et ça demande beaucoup de discipline... que la majorité des gens n’ont pas. Plusieurs s’en servent comme guichet automatique, s’endettent jusqu’au cou pour maintenir un train de vie trop élevé, et conservent un solde jusqu’après leur retraite ! Ce que déplorent de nombreux syndics de faillite ou spécialistes des ACEF.

La marge encourage le surendettement d’une autre façon. Par exemple : si la valeur de votre propriété est de 100 000 $ et que votre mise de fonds est de 20 000 $ (le minimum requis de 20 %), la limite autorisée d’une marge de crédit hypothécaire peut aller jusqu’à 80 000 $. Dans plusieurs cas, de ce 80 000 $ un maximum de 65 000 $ sera accordé sous forme de marge de crédit et le reste en prêt hypothécaire traditionnel. Mais, au fur et à mesure que vous remboursez ce dernier prêt, la part de la marge augmente d’autant... Or, les intérêts sont calculés sur le solde quotidien.