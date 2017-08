Jessica Paré entre dans l’armée

C’est confirmé : deux ans après Mad Men, Jessica Paré retourne au petit écran dans SEAL Team, une nouvelle série du réseau américain CBS. Les premières images du drame militaire laissent présager un rôle loin, très loin des Zou Bisou Bisou de Megan Draper.

Dans SEAL Team, Jessica Paré campera Mandy Ellis, une analyste au sein d’une unité d’élite des Navy SEALs, la marine de guerre des États-Unis. Son personnage est décrit comme une femme forte et intelligente qui a tout sacrifié pour combattre le terrorisme. Chaque semaine, nous verrons ces soldats planifier et mener des opérations hautement dangereuses.

Photo Courtoisie

Au départ, Jessica Paré devait donner la réplique à Jim Caviezel (Person of Interest, La passion du Christ), mais ce dernier a quitté le projet en raison de « divergences créatives » avec CBS, rapporte la presse américaine. L’actrice aura donc comme partenaire de jeu David Boreanaz, mieux connu pour ses rôles dans Buffy the Vampire Slayer, Angel et Bones.

Le buzz entourant SEAL Team est excellent. Élue « série la plus attendue du calendrier 2017-2018 » d’après un sondage réalisé par Civic Science auprès des grandes agences de placement média, la nouvelle offrande de Ben Cavell (Homeland, Justified) profite d’une bande-annonce bourrée d’action.

Photo Courtoisie

Un retour

Pour Jessica Paré, SEAL Team représente une autre chance de faire valoir ses talents d’actrice chez nos voisins du sud. L’actrice s’est effectivement faite plutôt discrète depuis la fin de Mad Men, en 2015. Son projet le plus marquant a été Brooklyn, un film britannico-irlando-canadien dans lequel elle tenait un petit rôle. L’an dernier, elle est revenue à Montréal pour tourner un film indépendant canadien intitulé Someone Else’s Wedding aux côtés de Kathleen Turner. On n’a eu aucune nouvelle du projet depuis.

Sur le plan personnel, la comédienne de 37 ans a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Blues Anthony.

Photo Courtoisie

Dès septembre

La semaine dernière, Jessica Paré a participé — en compagnie des autres acteurs de SEAL Team — à une séance de questions-réponses à Los Angeles au Television Critics Association Press Tour, un rendez-vous qui permet aux chaînes américaines de dévoiler leurs grilles de programmation aux journalistes de différents médias.

SEAL Team entrera en ondes le mercredi 27 septembre. CBS a confié au drame la case horaire de 21 h, histoire de concurrencer l’un des gros canons de la chaîne ABC, Modern Family. Au Québec, SEAL Team sera également diffusé sur Global.

Cinq rôles marquants

Voici — en ordre chronologique — les cinq rôles qui ont marqué la carrière de Jessica Paré :

1. Stardom (2000)

Comédie satirique de Denys Arcand présentée au festival du film de Cannes

2. Lost and Delirious (2001)

Drame de Léa Pool à propos d’un amour de jeunesse lesbien

3. Jack and Bobby (2004-2005)

Série du réseau américain The WB

4. Hot Tub Time Machine (2010)

Comédie de science-fiction dans laquelle Jessica Paré marque les esprits malgré un petit rôle...

5. Mad Men (2010-2015)

Série culte de Matthew Weiner dont l’action se déroule à New York dans les années 1960.