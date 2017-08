À vrai dire, il faudrait écrire mardi matin, car le match a pris fin à minuit et 41 minutes.

Il ne restait plus que des dizaines de spectateurs, dont des membres de la famille d’Abanda, dans les gradins du court central qui avaient été inondés en milieu de soirée par une forte averse.

On a déjà vu des rencontres prendre fin à trois heures du matin lors de grands tournois, comme les Internationaux des États-Unis.

« Je n’avais pas de bonnes sensations sur le court. J’étais trop tendue et je n’ai pas bien joué, surtout dans les moments clés, a-t-elle expliqué. La pression était forte.

« Plusieurs éléments m’étaient défavorables : j’affrontais une joueuse ayant déjà fait partie du top 10, qui est gauchère, ce qui est déstabilisant, et la pluie a forcé le report du début du match après 23 heures, un scénario auquel je ne suis pas du tout habituée.

« Il faisait froid et je ne ressentais pas l’énergie de la foule, les gens ayant quitté après le match de Venus Williams, a poursuivi Abanda. Les circonstances étaient loin d’être idéales pour moi.

Celle qui avait remporté des victoires au premier tour à Roland-Garros et à Wimbledon tentera maintenant de se qualifier pour les tournois de Cincinnati et du US Open.