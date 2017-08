Laroche, maître des Mardis cyclistes de Lachine

MONTRÉAL | Jean-François Laroche n’a pas attendu la 10e et dernière étape de la 40e saison des Mardis cyclistes de Lachine pour entrer dans l’histoire du populaire critérium.

Laroche s’est assuré d’un septième championnat dès le 16e des 31 tours, éclipsant ainsi la marque de six qu’il partageait avec Yannick Cojan depuis l’année dernière.

Au passage suivant, le sympathique athlète a salué les spectateurs quand on a annoncé qu’il venait de réécrire l’histoire des Mardis.

Le cycliste de Cycles Régis n’était pas rassasié et il ne voulait pas que la victoire d’étape lui glisse entre les mains et que sa soirée soit ainsi gâchée. Il lui restait assez d’énergie pour remporter le sprint final le plus chaudement disputé de la saison.

Après la course, Laroche, qui dans la vie de tous les jours est avocat pour une grande compagnie, a été accueilli en héros par sa famille et ses amis.

«Ça n’a pas d’allure comment les gars gèrent bien la course, a déclaré Laroche en vantant ses coéquipiers. On s’est fait attaquer pendant toute la soirée, on aurait dit que les autres équipes s’étaient donné le mot pour que l’on ne gagne pas le championnat ce soir. Mais les gars ont tous joué leur rôle à la perfection.

Ce fut une année incroyable, on aurait dit que tous les astres étaient alignés.»

Et parmi ses coéquipiers, Charles-André Bilodeau a encore une fois été l’un des plus actifs.

«La victoire d’étape est un véritable boni. Il ne nous restait pas cinq tours pour rejoindre l’échappée et je ne pensais pas que l’on aurait réussi, a révélé Bilodeau. Mais Jean-François voulait la victoire et on s’est mis en ligne derrière P.-O. (Boily). Je ne croyais jamais qu’il aurait encore de bonnes jambes pour le sprint final.»

Et Laroche a eu besoin de bonnes jambes, car il a fallu attendre la photo-finish pour déterminer le gagnant.

Laroche a finalement devancé Félix Côté-Bouvette et Hendrik Pineda.

Au classement général, Laroche, âgé de 37 ans, totalise 1189 points et il ne pourra être rejoint par Pineda qui occupe le deuxième rang avec 748 points, car il ne reste que 305 en jeu la semaine prochaine.