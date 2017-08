Séisme en Chine: 19 morts, un écrin naturel défiguré

La Chine a organisé mercredi l’évacuation de près de 60 000 personnes dans la province du Sichuan (sud-ouest), dont de nombreux touristes, au lendemain d’un séisme de magnitude 6,5 qui a fait au moins 19 morts et défiguré les paysages d’une zone montagneuse classée à l’Unesco.

Dix-neuf personnes ont péri et 263 ont été blessées, dont 13 grièvement, lors du séisme, selon des chiffres des autorités provinciales.

Photo AFP

Le tremblement de terre, d’une magnitude de 6,5 selon l’institut géologique américain (USGS), est survenu mardi à 21H20 dans une zone en haute altitude et difficile d’accès du plateau tibétain, où se trouve la réserve de Jiuzhaigou --l’un des parcs naturels les plus réputés du pays.

L’isolement de la région et un millier de répliques, dont la plus violente a atteint une magnitude de 4,8, ont compliqué la tâche des centaines de soldats et secouristes mobilisés pour évacuer les rescapés.

«Près de 60 000 personnes», dont une grande majorité de touristes, ont pu être transportées hors de la zone affectée par la secousse, à l’aide de quelque 8000 véhicules, a cependant annoncé Liu Zuoming, chef du Parti communiste dans le district d’Aba, où se situe l’épicentre.

Photo AFP

Des colonnes d’autocars vides, portant sur le flanc l’inscription «véhicule de secours d’urgence», roulaient mercredi après-midi à touche touche sur la route menant à la zone du désastre, a constaté l’AFP.

Plusieurs personnes interrogées le long de cet itinéraire évoquaient un exode difficile, embouteillé et compliqué par les chutes de rochers dévalant sur des routes de montagne sinueuses.

Forêts balafrées

Les images diffusées par la presse officielle montraient des voitures et des autocars écrasés par des éboulements, des bâtiments lézardés ou effondrés, et des secouristes en uniforme paramilitaire transportant des blessés sur des brancards ou dégageant des décombres d’immeubles.

Selon l’agence officielle Chine nouvelle, environ 30 000 personnes ont été évacuées de la seule localité de Jiuzhaigou, dotée de nombreux hôtels à l’orée du parc.

«Presque tous les touristes ont été évacués à présent», a confirmé par téléphone à l’AFP l’employée d’une agence de voyages, Mme Yan, qui accompagnait un groupe de visiteurs.

Photo AFP

Après le séisme, «nous avons passé la nuit dans l’autocar à l’écart de tout bâtiment», relate-t-elle. «Les glissements de terrain sont terribles, les rochers continuent de dévaler».

Parmi les touristes blessés figurent au moins deux étrangers, une Canadienne et un Français âgé de 18 ans, selon Chine nouvelle. Selon un microblog des pompiers de Chine, le corps d’une victime a par ailleurs été découvert sous des décombres du luxueux hôtel InterContinental.

Le paysage paradisiaque de la vallée a payé un lourd tribut. Ce cadre renommé pour la beauté de ses lacs turquoise entourés d’un écrin de hautes montagnes et de forêts, figure sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Mais la secousse lui a infligé de profondes cicatrices: lacs vidés de leurs eaux, pans de forêts balafrées par des glissements de terrain, cascades cristallines transformées en boue brunâtre, selon des vidéos tournées par Chine nouvelle et le quotidien Chongqing Jingji Bao.

Photo AFP

On s’est rués dehors

La secousse ravive pour les habitants le souvenir traumatisant du séisme de magnitude 8 survenu dans la même province en 2008, qui avait fait 87 000 morts et disparus.

«J’étais là également en 2008, donc je savais ce que c’était. Cette fois ci, le tremblement de terre semblait même plus puissant», a raconté à l’AFP la restauratrice Tang Sesheng.

Celle-ci a fui son établissement de Jiuzhaigou dès qu’elle a senti la terre trembler.

Photo AFP

Résidents et touristes se sont enfuis dans une atmosphère de chaos, avant de passer la nuit dans des parcs publics ou des véhicules.

«Les gens n’ont rien pris sur eux, ni argent, ni vêtements, on s’est juste rués dehors», relate Mme Tang.

La secousse a été ressentie sur une très vaste région, depuis la capitale provinciale de Chengdu à 284 km de l’épicentre, jusqu’à la métropole de Xian, à plus de 400 km de là.

La Chine est régulièrement frappée par des séismes, en particulier dans les régions montagneuses de l’ouest et du sud-ouest où s’entrechoquent plaques tectoniques eurasienne et indienne.