Les «meilleurs moves» de danse à faire à ÎleSoniq

On nous a demandé de présenter les meilleurs moves de danse à faire au festival ÎleSoniq qui se déroule ce weekend.

Malheureusement, les bons danseurs du Sac de chips sont présentement en vacances. On a donc pris ce qui nous restait : Hélène, une championne québécoise d’air guitar (oui, ça existe!) et Mickael, notre douchebag de service.

Libre à toi de t'en inspirer... mais ouin, c’est peut-être mieux pas dans le fond.

Le signaleur routier qui Vogue

Donne des directions comme une flamboyante diva de house.

Le running man

Un classique qui ne se démode pas et qui garde en forme.

Le Preacher gospel qui implore le seigneur

À noter : il se peut qu'on te demande si t'as besoin de secours.

Le nageur AKA le Michael Phelps

Le gars est un héros olympique... sois un héros de la danse.

Le gars qui écoute du wrap

Quand t'entends le «Hotline Bling»! Les nouveaux wraps grillés au poulet de Subway sont des accessoires hyper pratiques qui se tiennent d'une seule main pendant que tu kill le dancefloor.

La rock star

Parce que t'as le droit de faire comme si t'étais au Rockfest... vis ta vie l'jeune!

Le mononc' guerlot au party de noël

Ça a un petit charme familial, non?

Le moonwalk

Parce que c'est le meilleur move de tous les temps, POINT FINAL!

Le spinner

Parce que 2017!

La surfer désinvolte

C'est cool le surf. Et les milléniaux comme toi, vous aimez ça être cool, chill, yo comme dirait quelqu'un qu'on connait bien. ;)

Ok, on sait pu trop ce qu'il fait, là

Mais il le fait avec son nouveau wrap grillé au poulet Subway avec tant d'aisance et de panache. OMG, il se tient si facilement d'une main en plus d'être savoureusement fondant et croustillant!

Bon, c'est rendu qu'il se fait une omelette

On s'excuse, il n'est plus le même depuis l'annonce de la fermeture du Moomba.

Le 6e membre déchu des Backstreet Boys

Celui qui s'est fait sortir du groupe avant qu'ils deviennent populaires... «Everybooooody, Yeaaah Yeaaah, Rooooock your boooody!»

Pour texter, prendre une photo ou lever un briquet dans les airs en mangeant, essaye les nouveaux wraps grillés au poulet de SubwayMD qui se dégustent d’une seule main!

Peu importe vos moves, amusez-vous bien les fêtards!