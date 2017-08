Polansky a rendez-vous avec Federer

Peter Polansky a créé une grande surprise à la Coupe Rogers. Dans un duel tout canadien en fin de soirée hier, il a montré la porte de sortie du Stade Uniprix à son compatriote Vasek Pospisil.

Et ce, en deux petites manches de 7-5 et 6-2 sur le court central plutôt calme. Pourtant, la 116e raquette mondiale avait mal entrepris le match devant la 75e en concédant les deux premiers jeux.

Pospisil semblait trop fort, usant de puissance, finesse et précision. Il promenait Polansky sur le terrain comme une poupée de chiffon jusqu’à ce que celui-ci se reprenne en main en milieu de manche initiale.

L’Ontarien de 29 ans a réussi à briser le service de Pospisil à deux reprises afin de s’enfuir avec la manche malgré son lent départ. Il n’en fallait pas plus pour que son rival perde les pédales, exprimant son mécontentement envers son jeu erratique.

« Je ne sais pas ce qui s'est passé. À égalité dans le jeu à 5-3, j’ai raté un coup facile. À compter de ce moment, le match a basculé. Je n’ai pas bien joué et géré cette situation. C’est un match à oublier », a indiqué Pospisil en disant qu’il s’était imposé beaucoup de pression cette semaine. Selon lui, ce revirement de situation est le pire de sa carrière.

« Le match a fait un virage à 180 degrés. Il était plus solide que moi jusqu’à ce moment. Il servait bien et montrait beaucoup de confiance en mettant la balle en jeu, a expliqué Polansky, qui a du retrouver son calme et ajuster son jeu. Tout d’un coup, j’ai réussi à tout convertir et il essayait de trop en faire. Son niveau de jeu a diminué en raison du match qui a viré de côté.»

Formalité

Le deuxième set n’a été qu’une formalité. Alors que Pospisil a multiplié les erreurs et les fautes directes, Polansky a appuyé sur l’accélérateur en mettant fin au duel après 81 minutes. Il remporte ainsi sa deuxième victoire de la saison dans le circuit de l’ATP après trois participations de suite à la finale de tournois du Challenger Tour.

La tâche s’annonce par contre difficile au second tour. Demain, il affrontera Roger Federer, qui effectuera une première sortie depuis sa consécration sur le gazon du All England Club à Londres. Il revendique une fiche de 31 victoires et deux défaites cette année. Comble du hasard, les deux joueurs se sont rencontrés sur la surface torontoise de la Coupe Rogers en 2014.

Le Suisse n’avait fait qu’une bouchée du Canadien au second tour.

Schnur s’est bien battu

Le Canadien Brayden Schnur a donné des sueurs froides au Français Richard Gasquet sur le court Banque Nationale.

Dans une intense bataille qui a duré trois heures tapantes, il s’est finalement incliné en trois manches de 6-7 (5), 7-5 et 1-6. Il cherchait à signer une première victoire en carrière sur le circuit de l’ATP. Il a bien failli se farcir la 29e raquette mondiale âgée de 31 ans.

Les longs échanges et les nombreuses égalités ont offert un spectacle enlevant, tenant les spectateurs en haleine durant toute la soirée. Le jeune tennisman de l’unifolié a dominé avec son service, poivrant Gasquet de 11 as sans être en mesure d’en venir à bout.

« Je suis content d’avoir vraiment tout donné. Il y a trois ans, je m’étais un peu retenu, a témoigné Schnur, qui avait perdu en deux manches face à l’Italien Andreas Seppi au premier tour. Cette fois, j’ai tout donné, mais Richard est un très bon joueur. Il fallait s’attendre à ce qu’il réussisse de gros coups comme ceux qu’il a faits en troisième manche. C’est l’un des meilleurs matchs de ma carrière, même si ce n’est pas le résultat voulu, a-t-il conclu. Je vais essayer de retenir les éléments positifs. »

En raison d’une blessure subie à l’entraînement, Milos Raonic fera son entrée en scène demain soir plutôt qu’aujourd’hui.