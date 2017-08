Retour à la terre grâce aux poules urbaines

Près de 150 poules ont élu domicile dans la métropole depuis 2016 alors que de plus en plus de Montréalais les adoptent pour se rapprocher de la nature ou simplement avoir des oeufs frais.

Pour un groupe de voisins de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, les trois poules pondeuses dont ils s’occupent depuis deux mois les aident à se sentir hors de la ville tout en y restant.

«Ça me permet de décrocher, explique Mélanie Charbonneau qui a convaincu ses voisins d’embarquer dans l’aventure. Quand tu es au travail toute la journée, tu es en ville, c’est vraiment intense et là tu reviens pour t’occuper des poules, et ça donne comme un esprit de campagne.»

Le groupe de jeunes familles fait partie du projet pilote de l’entreprise d’agriculture urbaine Poc qui a fourni cet été près de 50 poulaillers clés en main pour un peu plus de 1200$ aux citoyens voulant participer. Le prix inclus deux poules, la nourriture et la litière pour la première saison, le poulailler ainsi qu’un guide.

Étienne Lapierre, cofondateur de Poc, insiste sur le fait que son projet a effectivement comme but de faire décrocher les gens.

«On veut que les gens se reconnectent à la nature», explique M. Lapierre.

Histoire de communauté

Dans certains cas, c’est toute une communauté qui s’occupe de ces poules urbaines.

Au jardin communautaire Basile-Patenaude de Rosemont, un groupe de volontaires du coin s’alterne pour prendre soin des 5 poules pondeuses qui profitent à tout le quartier, selon David-Alexandre Boutin qui gère bénévolement le jardin et son poulailler.

« On a tous un manque de nature en vivant en ville, explique M. Boutin. C’est pour ça que ce projet [de poules urbaines] résonne aussi bien».

Ce poulailler est aussi un espace éducatif où grands et petits peuvent en apprendre plus sur ces animaux de la ferme.

«On a souvent des parents qui s’arrêtent avec leurs enfants, c’est très familial», explique M. Boutin.

La SPCA réticente

L’essor de l’adoption des poules à Montréal ne plait pas à tout le monde.

«Étant donné que de nombreux Montréalais ont déjà de la difficulté à s’occuper de manière responsable de leurs chiens et chats, nous nous interrogeons sur ce qui arrivera aux poules lorsqu’elles cesseront de produire des œufs, nécessiteront des soins vétérinaires, ou lorsque l’hiver arrivera », explique la responsable des communications de la SPCA de Montréal Anita Kapuscinska.

En date du 1er aout, la SPCA de Montréal avait accueilli 44 volailles, ce qui inclut poules, coqs et canards en 2017 comparativement à 29 en 2016.

Agriculture urbaine

De plus en plus populaire

Même si de nombreux projets d’agricultures urbaines ont vu le jour dans les dernières années à Montréal, ce désir de retour à la terre ne se limite pas à la métropole selon le chercheur et spécialiste en agriculture urbaine Éric Duchemin.

« Le retour de la poule se voit un peu partout, » explique Éric Duchemin spécialiste en agriculture urbaine qui travaille avec le laboratoire de recherche AU/LAB de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). Ce dernier est notamment chargé de l’étude du projet pilote présentement en cours dans l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie.

En plus d’autres villes québécoises comme Gatineau et Terrebonne, des grands centres urbains comme Toronto et Vancouver se sont aussi penchés sur le sujet. Aux États-Unis, 88 grandes villes permettent présentement l’élevage de poules en milieu urbain.

À Montréal, les poules sont permises depuis 2016 sous divers règlements dans les arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Ville-Marie et Rosemont-La Petite-Patrie chez des particuliers ou dans des espaces communautaires.