Vers un été des plus meurtriers

L’été 2017 s’annonce l’un des plus meurtriers sur les routes de la province, met en garde la Sûreté du Québec. Uniquement pour les vacances de la construction, le nombre de victimes a doublé par rapport à l’an dernier.

La police provinciale implore les automobilistes d’être plus prudents. La vitesse et la distraction sont responsables de la majorité des accidents mortels des deux dernières semaines.

À l’été 2016 (juin, juillet et août), 63 personnes ont perdu la vie sur le territoire de la Sûreté du Québec (SQ). Cette année, le mois d’août est à peine entamé que déjà le bilan se chiffre à 59 décès.

« L’an dernier, il y a eu 19 collisions mortelles en août. En ce moment, on en a neuf. Je suis inquiet pour le reste du mois. C’est préoccupant », lance le capitaine Paul Leduc, chef de service de la Direction de la sécurité routière à la SQ.

Le corps de police a rendu public hier son bilan routier « désastreux » pour les deux semaines de vacances de la construction, du 21 juillet au 6 août. Le pire depuis les six dernières années. Pas moins de 22 personnes ont perdu la vie cette année (voir tableau). C’est deux fois plus que l’an dernier, alors que la route avait fait 11 victimes.

La SQ note pourtant une amélioration dans le bilan routier en général. En 2016, en date du 6 août, on a dénombré 142 collisions mortelles. En 2017, il y en a eu 18 de moins. Mais ce sont les dernières semaines qui ont noirci le tableau. Pour ce mois de juillet, on a connu une hausse de 36 % de décès par rapport à 2016.

« On peut parler d’un été qui semble connaître une tendance vers la hausse. On veut rappeler aux gens les consignes de base de sécurité, pourtant, ils les connaissent. Mais entre le savoir et le faire, il y a malheureusement une grande différence », indique le policier.