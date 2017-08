Ballou a fini de bouder

Le feuilleton Ballou Tabla n’aura finalement duré que 48 heures. Le jeune milieu de terrain de l’Impact est rentré dans le rang.

Lundi, Ballou ne s’était pas présenté à une séance de thérapie, lui qui est blessé à un genou.

Après une rencontre avec la direction, lundi après-midi, il était convenu qu’il soit de retour mardi.

Il a toutefois fait l’impasse sur l’entraînement, mardi matin, ce qui a déclenché l’état d’alerte.

Excuses

La recrue de 18 ans était cependant sur le terrain, mercredi matin, travaillant avec un physiothérapeute.

Ballou n’a pas rencontré les médias, mais il a publié un message d’excuses sur Twitter.

« Je tiens à m’excuser auprès de mes coéquipiers, de mes entraîneurs et de l’organisation de l’Impact et aux supporters pour mon geste », a-t-il écrit.

« Oui j’ai de l’ambition et je veux aller au plus haut niveau dans ma carrière, mais je suis conscient que j’ai une entente avec mon club actuel que je dois respecter.

« Je n’ai jamais voulu être une source de distraction et je continue tous les jours d’avoir le désir d’aider mon club à atteindre ses objectifs. »

Sanction possible

Mauro Biello s’est entretenu avec son protégé avant l’entraînement, mercredi matin, afin de faire le point.

« J’ai eu une bonne conversation avec lui ce matin et il a parlé aux joueurs. Maintenant, on avance. »

L’entraîneur-chef de l’Impact a évoqué une possible sanction sans toutefois en dévoiler la nature.

« Il est à l’entraînement, c’est la première étape. Il doit maintenant se concentrer sur le terrain.

« Pour le reste, on va laisser les dirigeants régler tout ça. On a réglé ça à l’interne et c’était la meilleure façon de faire les choses sans impliquer la ligue. »

Biello a par ailleurs précisé que Ballou pourrait réintégrer l’entraînement régulier ce matin et qu’on verrait comment se porte son genou endolori.

Interprétation

La situation découle d’une interprétation différente d’une disposition du contrat du jeune joueur.

L’impact a accepté d’écouter les offres provenant d’Europe, mais du côté des agents du joueur, on reproche à l’Impact d’avoir été fermé à toute forme de discussion.

Mardi, le directeur technique, Adam Braz, a révélé que le club avait reçu une offre d’un club de deuxième division.

Il a toutefois indiqué qu’après l’avoir étudiée et soumise à la MLS, elle n’avait pas été jugée sérieuse.

Rappelons que si Ballou avait continué de bouder l’entraînement, il se serait exposé à une amende et a une possible suspension.

En 16 matchs, dont 10 départs, il a récolté deux buts et une passe. Il a ajouté un but au Championnat canadien.

► L’Impact a finalement reçu le certificat de transfert international de Samuel Piette, de sorte qu’il sera admissible à jouer le match de samedi à Philadelphie.