Dave Dombrowski, un fin renard

À l’époque où Serge Savard était le directeur général du Canadien, Dave Dombrowski occupait le même poste chez les Expos. Lors de nos discussions après nos matchs de squash (qu’il remportait plus souvent que moi), nous discutions du Canadien et de la façon dont Serge dirigeait son équipe. Je soulignais que Serge disait toujours qu’il avait au sein de sa formation des hommes forts, mais que c’était tout simplement pour défendre les petits joueurs.

Dave assistait régulièrement aux matchs du Canadien. Une journée, il me dit qu’il aimait bien la philosophie de Serge mais qu’il croyait que les hommes forts aimaient bien provoquer des situations de rudesse.

Lorsque Dave Dombrowski a fait l’acquisition de Chris Sale et de David Price, le directeur-gérant des Yankees, Brian Cashman a déclaré que les Red Sox étaient la réplique de la formation championne de la NBA, les Golden State Warriors.

Les Yankees de 1927 sont considérés comme la meilleure équipe de l’histoire du baseball. Ils avaient terminé la saison avec une moyenne collective de .307, une moyenne de puissance de .489 et ils avaient marqué 975 points et ils affichaient un différentiel de 376 points marqués contre leurs adversaires. Au sein de leur formation il y avait Lou Gehrig, qui avait terminé la saison avec une moyenne de .373, claqué 47 coups de circuit et produit 175 points.