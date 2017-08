Des Mercedes aux couleurs de Car2go

Les abonnés de Car2go pourront louer des Mercedes pour se déplacer dans les rues de Montréal, et ce, dès ce jeudi.

Avec cette nouveauté, Car2go entrera davantage en compétition avec Communauto qui, jusqu’à ce jour, était la seule entreprise d’autopartage à offrir des voitures de différents formats.

Les Smart Fortwo ne combleraient pas tous les besoins de la clientèle de Car2go, c’est pourquoi l’entreprise a pris la décision de se munir d’une centaine de Mercedes CLA 250 et GLA. «Avoir des voitures plus grandes est la demande principale de nos membres depuis plusieurs années», explique Jérémi Lavoie, directeur de car2go à Montréal. «Le meilleur exemple, c’est le fameux trajet chez Ikea. Ça entre mal une bibliothèque dans une Smart, mais avec la Mercedes, c’est parfait», ajoute-t-il.

Avec cette diversité de véhicule, Car2go souhaite inciter davantage les Montréalais à délaisser la voiture personnelle. «C’est la touche finale pour permettre aux gens de vivre sans voiture», déclare M. Lavoie en soulignant que la flotte de berline quatre places offrira une option supplémentaire, notamment aux familles.

Électrification à venir

Si les nouvelles Mercedes de Car2go viennent concurrencer les voitures compactes à essence de Communauto, ce dernier restera tout de même le pionnier à Montréal quant à l’électrification de ses véhicules. Actuellement, plusieurs voitures de la flotte de Communauto sont hybrides et électriques. Toutefois, ce n’est qu’une question de temps avant que Car2go emboîte le pas vers l’électrification.

«Nous sommes en discussion pour implanter des véhicules électriques à Montréal, mais nous avons déjà un impact sur l’environnement», souligne M. Lavoie en ajoutant que son service d’alternative à la voiture personnelle réduit déjà la quantité de gaz à effet de serre dans l’air.

Location plus chère

La location d’une Mercedes se fera au même principe que pour une Smart, soit par temps d’utilisation. Cependant, le prix sera plus élevé de quelques dollars pour conduire les luxueuses CLA et GLA. Le prix à la minute sera de 0,47 $ pour les Mercedes alors qu’il est fixé à 0,41 $ pour les Smart Fortwo. Les Auto-mobiles de son principal concurrent, Communauto, se louent en dessous du 0,39 $ la minute.

Parmi la centaine de Mercedes 2018 qui entreront en service, certaines remplaceront les Smart plus anciennes qui arrivent en fin de vie. Toutefois, Car2go soutient qu’il continuera d’offrir un mixte de grands et de petits véhicules. Au total, la flotte comporte plus de 450 voitures en libre-service pour répondre aux besoins des 50 000 abonnés.