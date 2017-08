Kitchen Galerie: La «balade» des gens heureux

C’est Mathieu Cloutier qui est aujourd’hui aux commandes du Kitchen Galerie, accompagné maintenant de Mathieu Bourdages. Deux chefs et une cuisine ouverte pour une connexion directe entre les cuisiniers et les clients.

Bonheur pour les clients, plaisir pour les chefs... C’est la balade gourmande des gens heureux !

Style de restaurant

Restaurant convivial, chaleureux. Accueil personnalisé, charmant et amical. Cuisine ouverte, on est au cœur de l’action lorsque l’on est installé au bar-comptoir. La cuisine est savoureuse, généreuse, avec de prix raisonnables pour cette qualité. Faire plaisir est la clé de ces chefs restaurateurs. Alors, allez-y avec le sourire, vous ressortirez inévitablement heureux.

Décor

Depuis l’ouverture du restaurant, le décor a pris forme et l’espace a surtout été agrandi. La petite salle à manger, attenante au bar, permet aussi de faire des soirées privées. La pièce centrale reste le bar avec accès direct aux cuisiniers qui vous parlent du menu et des plats du jour.

Ambiance

Il règne au Kitchen Galerie une véritable symbiose entre les acteurs de ce restaurant et les clients. Pas de chichi, pas de flafla, on travaille fort côté resto et on est heureux côté clients. Le plaisir est dans la place depuis dix ans déjà.

Clientèle

C’est aussi la clé de ce succès, depuis tout ce temps. Pas de style, pas de genre, pas d’âge, tout le monde partage, tout le monde est bienvenu. Snobisme en moins, c’est bien agréable, voilà peut-être la clé d’une réussite qui dure depuis tant d’années... Ne pas être la saveur du mois !

Le repas

Parfait de foie gras, oignons caramélisés, croûtons. Texture irréprochable, la petite gelée sur le dessus est délicate, légèrement douce et sucrée. On se régale. Toutefois, il serait peut-être souhaitable de laisser le pain (toasté) neutre, sans corps gras, sinon, l’assaisonnement est exquis.

Tartare de saumon, citron confit et œufs de mulet (Mujol). Fraîcheur du poisson, sublimée par le citron confit, une belle entrée d’été. Fleur de courgette en tempura, farcie au fromage de chèvre frais. Parfaitement croquante à l’extérieur, divinement moelleuse en son centre. Seuls les petits morceaux de fleur d’ail atténuent mon bonheur. C’est trop dominant et cela diminue les saveurs de courgette et de fromage de chèvre.

Pogo, moutarde à l’ancienne. Les chefs du Kitchen Galerie réinterprètent le genre et c’est vraiment très bon.

Échine de porc braisée, crevettes poêlées, lentilles au chorizo, sauce bisque. La viande est parfaitement cuite et fondante. Le petit ragoût de lentilles est bien savoureux et pas trop cuit. Bravo ! Les crevettes sont parfaitement cuites, aussi. C’est un plat d’automne, mais franchement avec cet été bizarre, ça passe.

Bavette de bœuf, confit d’échalote parfumé au bacon. La cuisson est parfaite, toutefois, le sel domine sur le dessus de la viande et sur les frites. La modération est donc souhaitable pour le sel.

Crémeux au chocolat, mousse chocolat blanc, caramel salé. Nous avons terminé ce copieux repas avec un dessert tout chocolat.

Le service

Les serveurs qui donnent un coup de main aux cuisiniers, les cuisiniers qui font le service... C’est ça le Kitchen Galerie et on adore ça ! Tout le monde travaille fort et tout le monde est adorable.

Kitchen Galerie

★★★★

Coup de toque

L’assurance que vous allez passer un bon moment gourmand.

Coup de torchon

Les gars, un peu moins de sel et d’ail, s.v.p. Merci.

Combien ça coûte ?

Une cinquantaine de dollars par personne.

L’adresse

Marché Jean-Talon

60, rue Jean-Talon Est

Montréal H2R 1S5

Tél. : 514 315-8994