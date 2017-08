La vie professionnelle de Véro et Louis

Véronique Cloutier fera donc son retour à Radio-Canada en janvier 2018 avec l’émission 1res fois.

On s’entend que la barre est haute. Après l’échec retentissant (d’écoute, de critique et d’estime) de Votre beau programme, Véronique Cloutier va devoir montrer qu’elle est capable de retomber sur ses pieds et de revenir avec une émission aussi solide que Les enfants de la télé ou La Fureur.

LA CHANCE AU COUREUR

On verra en janvier. Mais j’avoue que l’idée de faire une émission qui marie « des entrevues, des retrouvailles, des surprises, des moments de grande émotion... et des numéros de variétés » (selon le communiqué) me semble sur papier aussi fourre-tout que le concept de Votre beau programme.

Sincèrement, a-t-on vraiment besoin d’une énième émission dans laquelle des vedettes vont venir nous parler de leur nombril, de leur vécu, de leurs « premières fois » ?

C’est tout ce que l’on a trouvé comme concept d’émission ?

On vient de passer l’été avec Indice UV, Les échangistes et Le beau dimanche dans lesquelles des vedettes venaient nous parler de leur nombril, de leur vécu et de leurs émotions intimes.

On sait qu’il y aura trois invités dans chacune de ces émissions coproduites par KOTV, la maison de production de Louis Morissette. Je me demande combien de temps ça va prendre avant qu’un des invités soit Louis Morissette, venant nous parler de ses « premières fois ».

Pourquoi je vous parle de ça ?

Parce qu’à son excellente émission Rétroviseur, sur Vero. tv, Véro interviewera le 16 novembre nul autre que... Louis Morissette !

Monsieur va être interviewé par sa femme, dans une émission qu’il produit lui-même... et vous et moi devons payer pour ça !

Décidément, la Morissettisation de Radio-Canada ne connaît aucune limite.

MORISSETTE ET COMPAGNIE

La chaîne Vero.tv, pour laquelle vous devez payer un abonnement mensuel, en plus du financement annuel de la société d’État, diffuse déjà la série Les Morissette et moi, une téléréalité sur la vie au quotidien de la famille de Véro, Louis et leurs trois enfants, une émission produite par KOTV, la compagnie de Louis Morissette.

On y a vu plus tôt cette année Véro et Louis se lamenter du peu de succès de Votre beau programme, une émission produite par KOTV.

Pourquoi personne à la direction de Radio-Canada n’impose son droit de veto sur le choix des invités des émissions de Vero.tv ?

Pourquoi personne dans la grande tour n’a trouvé indécent qu’un producteur soit interviewé, par sa conjointe, dans l’émission Rétroviseur qu’il produit lui-même, sur un site web déjà entièrement consacré à la glorification de sa propre famille ?

Qu’est-ce qui explique ou justifie que Louis Morissette, indépendamment de son immense talent, profite d’une telle « carte blanche » de la part de la société d’État ?

Quand Louis Morissette est interviewé dans une émission produite par sa propre maison de production, reçoit-il un beau gros chèque d’invité en plus de son cachet de producteur ?

QUELLE FAMILLE !