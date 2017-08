La visite de deux ministres haïtiens inquiète

La présence de deux ministres haïtiens aux côtés du maire Denis Coderre, mardi, soulève des inquiétudes, notamment chez des avocats spécialisés en droit de l’immigration.

Parmi les nombreux migrants qui arrivent massivement au Québec, notamment en provenance d'Haïti, plusieurs vont faire des demandes de statut de réfugié.

Pour ce type de requête, le demandeur d’asile indique au pays d’accueil qu’il y a des risques pour sa santé ou sa sécurité s’il retourne dans son pays d’origine. Ces risques doivent être démontrés lors d’une audience

«Ces gens-là sont en train de dire au Canada ‘’on a peur de retourner chez nous, pour notre sécurité et pour notre vie’’. Là, on accueille en grande pompe des ministres de ce pays-là», déclare Me Jean-Sébastien Boudreault, président de l’Association des avocats en droit de l’immigration. «Il faut faire attention : je comprends qu’on peut avoir des relations diplomatiques, on a des obligations envers des pays, mais on s’est engagé à protéger des gens jusqu’à la fin du processus de demande de refuge.»

Selon lui, la présence de ces ministres pourrait compromettre cette sécurité.

«Il faut les protéger, il faut protéger leur identité, s’assurer qu’ils vont avoir la protection et que si jamais on leur dit non, quand ils vont retourner dans leur pays, ils ont le moins de chance d’avoir des représailles», soutient-il en parlant des demandeurs d’asile d’Haïti.

Les avocats de l’aide juridique ou ceux en pratique privée qui acceptent les tarifs d’aide juridique sont débordés par les nombreuses demandes. Plusieurs audiences ont été annulées ou reportées à des dates encore inconnues.