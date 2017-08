L'appel de Fatima Houda-Pépin rejeté

L’ex-députée libérale Fatima Houda-Pépin devra bel et bien donner 24 000$ au maire de Brossard pour l’avoir diffamé, car sa demande de faire appel vient d’être rejetée.

«Ce que la requérante recherche n’est rien de moins qu’une reprise intégrale de l’analyse des faits, la tenue d’un nouveau débat, que je lui offre l’occasion de convaincre la Cour que la juge [de première instance] aurait dû ou qu’elle aurait pu conclure autrement. Évidemment, il ne saurait être question d’acquiescer à cette invitation, le rôle d’une cour d’appel n’étant pas de refaire ou de reprendre le procès», a conclu la juge Marie St-Pierre, ce matin.

La magistrate de la plus haute cour de la province va même plus loin en ajoutant que «la bonne administration de la justice [milite] en faveur du rejet de la demande de permission d’en appeler.»

Fatima Houda-Pépin a été condamnée le 31 mai dernier à payer la somme de 24 000$ au maire de Brossard, Paul Leduc. Il s’agit de dommages compensatoires et punitifs que devra verser l’ex-politicienne pour avoir tenu des propos diffamatoires à l’endroit de M. Leduc.

À la fin de la campagne électorale provinciale de 2014, Mme Houda-Pépin a notamment mentionné dans plusieurs médias que le maire Leduc avait offert une élection «clé en main» à son adversaire, l’actuel ministre Gaétan Barrette, qui affrontait la députée sortante de la circonscription de La Pinière.

Mme Houda-Pépin a également prétendu que Paul Leduc avait donné des instructions aux membres de son parti, afin que ceux-ci s’impliquent dans l’organisation de Gaétan Barrette, qui a remporté l’élection.

Après huit jours de procès, la juge Chantal Sirois a conclu qu’il s’agissait d’une «importante faute diffamatoire».

La semaine dernière, l’avocat de Fatima Houda-Pépin, Me Julius Grey, a tenté de convaincre la juge Marie St-Pierre que sa cliente avait des raisons valables de faire appel du jugement. En vain.

«Malgré les louables efforts de l’avocat de la requérante pour tenter de me convaincre du contraire, l’appel proposé ne satisfait pas à ces exigences. [...] Dans son avis d’appel, la requérante ne pointe aucune erreur manifeste et déterminante; elle ne remet pas en cause les déterminations factuelles de la juge», a tranché la magistrate.

L’avocat de Paul Leduc, Me Rafaël Primeau-Ferraro, avait quant à lui fait valoir que Mme Houda-Pépin avait des intentions malveillantes. Les allégations de l’ex-députée libérales à l’endroit du maire de Brossard se sont avérées fausses, au terme du procès.