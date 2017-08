Le vin de la semaine: Domaine Bellevue 2016

Type : Sauvignon blanc

Code : 10690404

Sucre : 1,5 g/l

Alcool : 12,5 %

Prix : 14,90 $

Note : ★★ 1/2

Si vous cherchez un blanc pas cher pour l’apéro et pour vous mettre en appétit, c’est le bon plan. Du sauvignon de Touraine, appellation située dans la superbe vallée de la Loire. C’est à la fois frais, épuré et vif tout en restant assez ample et fruité. Parfums intéressants de papaye, d’agrumes, d’herbe et de poivron. Servez-le bien frais (8-10 degrés), seul, en bord de piscine, ou avec les brochettes de poulet à la lime.