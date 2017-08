Les racines françaises de Fitz and The Tantrums

Michael Fitzpatrick est possiblement un des seuls artistes américains qui peut se vanter d’avoir fait le bonheur de sa maman parce qu’il a traduit en français une chanson, en l’occurrence Out of My League, un des succès de sa formation Fitz and The Tantrums.

Il faut dire que la mère de Fitzpatrick est originaire de Montluçon, en France, et que fiston passait tous ses étés dans l’Hexagone. C’est d’ailleurs en français que s’est déroulée l’entrevue accordée par l’artiste californien au Journal.

« C’était une idée cool de pouvoir envoyer une version française de Out of My League au Québec et en France. Ma mère était très fière », rappelle Fitzpatrick. En plus de Out of My League, Fitz and The Tamtrums a fait la pluie et le beau temps sur les ondes radiophoniques avec les singles MoneyGrabber et The Walker, cette dernière ayant servi dans une publicité pour la cérémonie des Oscars qu’avait animée Ellen Degeneres, en 2014.

« On avait déjà chanté à son émission, mais, tout à coup, on nous dit qu’elle va utiliser la chanson pour danser avec cent personnes en smoking. Une opportunité comme ça, pour nous, c’était une chance sur un million, car c’est difficile de toucher tous les gens », confie Michael Fitzpatrick.

Beaucoup de travail

Le Tantrum en chef apprécie d’autant plus ces occasions en or qu’il a dû trimer dur et longtemps pour faire sa place au soleil. « Pendant dix ans, tout le monde se foutait de ma musique », rappelle-t-il. Ça explique, ajoute Fitzpatrick, pourquoi son groupe profite de chaque jour qui passe au maximum et que personne ne joue à la vedette. L’humour qu’on retrouve dans leurs vidéoclips est un juste reflet de l’état d’esprit des Tantrums.

« On ne se prend pas au sérieux », résume simplement Fitzpatrick.