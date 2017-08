L’hypothèque inversée ou l’art de se réendetter

On entend son nom depuis quelque temps déjà. Alors que les Québécois et les Canadiens boudaient l’hypothèque inversée, aujourd’hui elle prend de plus en plus d’importance parmi les outils financiers qui nous sont proposés. Mais à qui s’adresse-t-elle ? Quels sont les avantages et les inconvénients de cette nouvelle venue ?

Le principe

Le principe de l’hypothèque inversée est relativement simple : en gros, votre maison se réhypothèque graduellement pour que vous ayez des liquidités. Vous êtes propriétaire d’une maison entièrement payée et avez plus de 55 ans, alors ce produit s’offre à vous. Certaines banques vous offrent donc la possibilité d’un prêt sans stress de rembourser chaque mois et sans enquête de crédit quelconque ! Comment ? Les banques prennent la valeur de votre maison pour vous autoriser un prêt à une hauteur maximale de 55 % de sa valeur courante, ce qui correspondra au montant de votre prêt.

C’est donc un outil de financement qui permet au propriétaire d’un immeuble de toucher de l’argent sous forme de paiements forfaitaires ou périodiques. Et les sommes obtenues ne seront pas imposables puisqu’elles constituent un prêt !

Je rembourse quand ?

En gros, les sommes prêtées devront être remboursées au moment de la vente de votre maison ou lorsque vous décédez.

Dans un tel plan, ce sont, la plupart du temps, les héritiers qui auront à rembourser le prêt sur la maison au moment du décès de leurs proches...

Avec des foyers qui s’appauvrissent de plus en plus, cet outil donne une latitude financière rapide. Mais il ne faut pas oublier que vous êtes en train de vous réendetter alors que vous avez pris tant d’années à payer cette hypothèque. De plus, vu que la dette augmentera tranquillement sur la propriété, vous en serez moins conscient et l’endettement augmentera plus vite que vous ne le pensez !

Si vous pouvez améliorer vos finances sans avoir recours à un nouvel endettement de votre résidence, vous conserverez un patrimoine en santé. De plus, il ne faut pas négliger le fait que les coûts sont bien supérieurs à un coût d’emprunt classique, et ce sont vos héritiers qui en paieront le prix...

Conseils