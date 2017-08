Patinage de vitesse: la tête déjà en février

MONTRÉAL | L’été est terminé. Pour les 32 patineurs engagés dans la sélection olympique de l’équipe canadienne de courte piste qui débute samedi à Montréal, leur tête les projette déjà à PyeongChang en février prochain.

Beaucoup d’appelés pour peu d’élus : cinq hommes et cinq femmes obtiendront leur billet pour les Jeux de 2018 au terme d’une commande de cinq jours de courses réparties entre les samedi 12 et dimanche 20 août.

Puisqu’il faut régler la question, aussi bien jeter tous les espoirs des quatre dernières années en un court bloc de neuf journées et à six mois des Olympiques.

« C’est notre pire semaine en quatre ans. C’est la plus stressante et tu souhaiterais toujours la repousser, mais il faut passer au travers de toute façon, alors faisons-la. Pour ceux qui vont se qualifier, ça va devenir une belle saison », a résumé François Hamelin, mercredi matin, au terme de l’entraînement à l’aréna Maurice-Richard où se jouera cette pièce dramatique du mois d’août.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Devant tous les sports

Patinage de vitesse Canada devance toutes les autres fédérations sportives du pays dans la sélection définitive de ses athlètes pour les prochains Jeux.

Dans l’univers international de la courte piste, elle précède aussi les autres nations qui utilisent une formule similaire de compétition à l’interne, dont les États-Unis avec leurs sélections prévues du 15 au 17 décembre.

« Le plus grand avantage (d’une sélection hâtive), c’est le niveau de préparation que ça va nous donner pour le reste de la saison. Ça construit une énergie d’équipe. Tu sais que c’est avec cette équipe que tu vas travailler jusqu’au bout », explique Frédéric Blackburn, entraîneur-chef de l’équipe féminine.

« J’adore qu’on détermine l’équipe aussi tôt. Il y a d’autres sports qui complètent leurs sélections aussi loin qu’au mois de janvier. Ça permet de mieux se préparer mentalement à l’approche des Jeux », témoigne Valérie Maltais qui, après 10 ans avec l’équipe nationale, tente de se qualifier pour ses troisièmes Jeux.

Des vacances écourtées

Une année olympique bouleverse les habitudes de la Coupe du monde de courte piste. Le nombre de rendez-vous durant la saison passe de six à quatre et se concentrent avant janvier, ce qui oblige cette année à devancer d’un mois la première Coupe du monde qui se tiendra à Budapest du 28 septembre au 1er octobre.

En conséquent, tout ce qui doit se faire un mois plus tôt vaut aussi pour l’entraînement. À peine deux semaines après les championnats du monde, c’était déjà le retour au boulot le 26 mars pour les prétendants olympiques. Pour François Hamelin, qui est devenu papa le 1er juillet, ça donne un été doublement différent des autres.

« Mon nouveau rôle de père fait en sorte que j’ai plus de hauteur devant tout ça. Je sais que ça va être difficile de me qualifier comme ça l’avait été pour mes deux autres Jeux (2010 et 2014), mais je me plais à croire que j’y ai encore ma place », assure le vétéran de 30 ans.

Beaucoup de prétendants mais peu d’élus

La route menant aux Jeux olympiques pour les patineurs de courte piste n’est pas différente des rues de Montréal en été : congestion majeure à prévoir !

Reconnue comme une puissance mondiale, l’équipe canadienne imposera à compter de samedi une compétition à l’interne cruelle pour les prétendants qui rêvent des Jeux.

Seulement cinq athlètes par sexe se qualifieront, une réalité qui peut s’avérer intimidante avec autant de gros noms comme Charles Hamelin, Samuel Girard et Charle Cournoyer chez les hommes ou Marianne St-Gelais, Valérie Maltais, Kasandra Bradette et Kim Boutin chez les femmes.

« Ça peut quand même être intimidant. Quand je parle avec des patineurs d’autres pays, ils me disent qu’ils n’ont même pas de sélections olympiques. Ce sont des choix discrétionnaires qui se font parce qu’ils ont peu d’athlètes de haut niveau. Ici, les 16 patineurs sont tous d’un calibre international », observe Pascal Dion qui vivra ses premières sélections à l’âge de 23 ans.

Départ de Marie-Ève Drolet

L’annonce de la retraite de Marie-Ève Drolet, le 22 juin dernier, pourrait avoir ouvert une porte. Il ne reste plus que Marianne St-Gelais et Valérie Maltais qui se présentent aux sélections avec une expérience olympique, comparativement à quatre hommes avec les frères Charles et François Hamelin, Charle Cournoyer et Guillaume Bastille.

« Je ne vois pas le départ de Marie-Ève comme une fille en moins. Je ne pense pas qu’on peut se réjouir de son départ parce qu’elle apportait beaucoup à l’équipe », prétend avec respect la Montréalaise Namasthée Harris-Gauthier.