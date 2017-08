Quatre films québécois au TIFF

Les nouveaux films des cinéastes québécois Kim Nguyen, Robin Aubert, Denis Côté et Simon Lavoie font partie des quatre longs métrages québécois qui ont été retenus dans la programmation du prochain Festival international du film de Toronto (TIFF), qui aura lieu du 7 au 17 septembre.

C’est donc le public torontois qui aura la chance de découvrir en premier l’intriguant thriller Les affamés, film de zombies réalisé par Robin Aubert (À l’origine d’un cri) mettant en vedette Marc-André Grondin, Monia Chokri et Micheline Lanctôt. Le film sera projeté en première mondiale dans la section Contemporary World Cinema du festival.

Autre primeur

C’est dans cette même section que sera dévoilé en primeur le film La petite fille qui aimait trop les allumettes, une adaptation du roman de Gaétan Soucy réalisée par Simon Lavoie (Le torrent).

Eye on Juliet, le nouveau film de Kim Nguyen (Rebelle, Un ours et deux amants), sera aussi présenté au TIFF au début de septembre, quelques jours après sa première mondiale à la Mostra de Venise. Ta peau si lisse, la nouvelle œuvre du cinéaste Denis Côté (Curling) aura aussi droit à une projection à Toronto après avoir été lancée cette semaine au Festival de Locarno.

Alors que plusieurs observateurs s’attendaient à ce qu’ils soient lancés au TIFF, les films The Death and Life of John F. Donovan de Xavier Dolan et Hochelaga, terre des âmes de François Girard ne figurent pas à la programmation du festival torontois pour l’instant.