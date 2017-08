Rendez-vous avec Nadal

Denis Shapovalov aura toute une commande sur les bras au premier match de troisième tour de sa carrière dans la grande ligue. Il croisera le fer avec l’Espagnol et grand favori de la Coupe Rogers, Rafael Nadal.

« Ça sera incroyable, a déclaré le Canadien. C’est un autre joueur que j’ai observé souvent quand j’étais petit.

« Je l’ai vu jouer dans plusieurs tournois majeurs. Chaque fois que je le vois en action, je me dis que c’est un athlète et un joueur dans une classe à part. Il est incroyable à regarder. »

Shapovalov se servira de ce duel comme un baromètre pour la suite de sa saison.

« Ça sera très intéressant pour moi de l’affronter afin de savoir où je suis rendu dans ma progression, a-t-il précisé. Bien sûr, ce sera un match très dur, mais je vais tenter de maximiser cette opportunité. »

Maturité

Depuis le début de la semaine, Shapovalov a démontré qu’il a les qualités athlétiques, mais également la force psychologique pour devenir un excellent joueur de tennis.

Le jour où les amateurs fonderont des espoirs à son endroit n’est pas si loin.

Le principal intéressé est demeuré de glace quand on lui a posé la question.

« Tout d’abord, je joue pour moi avant tout et pas pour ce que les gens vont penser de moi, a-t-il expliqué avec franchise. En partant de cela, je n’ai aucun problème avec les attentes à mon endroit et je sais de quoi je suis capable sur le court.

« Bien entendu, je me surprends moi-même parfois, comme ç’a été le cas aujourd’hui contre Juan Martin del Potro. »

« Au bout du compte, c’est un sport. Il y en a qui montent et d’autres qui descendent. Tu as de bonnes comme de mauvaises semaines. Ça arrive à tout le monde. Tu dois simplement trouver la façon d’être constant et tu dois la trouver par tes propres moyens. »