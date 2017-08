Toronto: trois policiers acquittés d’agression sexuelle

TORONTO – Trois policiers de Toronto ont été acquittés, mercredi matin, d’agression sexuelle contre une agente de stationnement.

Joshua Cabero, Leslie Nyznik et Sameer Kara avaient eu une relation sexuelle avec la femme, dont l’identité ne peut être divulguée, dans une chambre d’hôtel en janvier 2015 à la suite d’une fête bien arrosée. La victime avait mentionné qu’elle était trop en état d’ébriété pour avoir consenti à ces rapports sexuels. Elle avait notamment dit qu’elle était incapable de bouger ou de parler lorsque les trois hommes ont agi, puisqu’elle aurait été droguée par les accusés.

La juge Anne Molloy a toutefois mentionné que le témoignage de la victime était «rempli de problèmes», selon le «Toronto Sun». La juge a dit qu’il y avait trop de contradictions et que les images vidéos de la victime rentrant dans l’hôtel la montraient en parfait contrôle.

Leslie Nyznik, le seul accusé à avoir témoigné, a mentionné que c’est la femme qui avait eu l’idée d’aller à l’hôtel et que c’est elle qui avait pris les devants pour avoir des rapports sexuels avec lui et Joshua Cabero. Selon lui, c’est aussi elle qui a pris l’initiative avec Sameer Kara, qui avait auparavant été malade, et qui s’était par la suite réveillé, a rapporté le journal torontois.

Les trois policiers, qui travaillent dans la même unité, avaient été suspendus avec solde.