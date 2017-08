Une audience publique sur les ratés d’Air Transat

OTTAWA | L’Office des transports du Canada (OTC) tiendra une audience publique pour faire la lumière sur le cafouillage qui a fait en sorte que des centaines de passagers d’Air Transat sont restés cloués au sol pendant des heures sur le tarmac à l’aéroport d’Ottawa, la semaine dernière.

L’Office a fait l’annonce mercredi de la tenue de ces audiences les 30 et 31 août à Ottawa, dans le cadre de l’enquête plus large déjà annoncée.

«Si l'OTC devait conclure qu'Air Transat n'a pas correctement appliqué les conditions applicables énoncées dans son tarif international, il pourrait exiger qu'Air Transat indemnise les passagers pour toute dépense engagée, et ordonner au transporteur de prendre d'autres mesures correctives. Si l'OTC conclut également que ces conditions ne sont pas raisonnables, il pourrait exiger qu'elles soient modifiées», peut-on lire dans le communiqué de l’agence fédérale.

L’Office indique avoir décidé de tenir des audiences après avoir examiné la réponse de la compagnie aérienne à sa demande d’explications.

«Dans le cadre de l'audience, Air Transat et d'autres organisations et personnes qui sont directement concernées ou touchées par les incidents seront invitées à présenter des éléments de preuve et des arguments juridiques», précise l'agence.

Le ministre des Transports, Marc Garneau, s’est dit «ravie» de la tenue d’une audience publique sur la question.

«Je suis ravi que l’Office des transports du Canada ait entrepris aussi rapidement des audiences sur les vols TS157 et TS507 d’Air Transat pour faire la lumière sur ce qui s’est passé à l’aéroport international d’Ottawa le 31 juillet 2017. En tant que grand voyageur, je peux imaginer à quel point la situation a dû être difficile dans ces conditions, surtout après un long vol transatlantique.