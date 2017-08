Une centaine de tentes installées à la frontière pour accueillir 500 demandeurs d'asile

L’armée canadienne déploie ses effectifs au poste frontalier de Lacolle pour installer une centaine de tentes afin d'héberger 500 demandeurs d'asile.

Jusqu’à présent, il n’y avait pas de lit à la frontière pour les migrants qui ne faisaient que passer par un centre temporaire à Saint-Bernard-de-Lacolle, avant d’être envoyés à Montréal.

Désormais, ils pourront dormir quelques heures sur place en attendant que les douaniers fassent les vérifications de sécurité.

«Nous sommes rendus à environ 250 migrants passant la frontière à cet endroit chaque jour et nous anticipons des volumes plus important à venir», indique Patrick Lefort, Directeur général régional de l’Agence des services frontaliers du Canada.

M. Lefort précise que l’armée a été sollicitée pour fournir non seulement des tentes et des lits, mais aussi des toilettes, de la nourriture, de l’eau et des couches pour bébés.

«C’est l’été, mais les nuits sont fraiches parfois, alors on veut assurer à ces gens-là un confort de base», dit-il.

Un grand nombre de ces migrants qui entrent irrégulièrement au Canada sont des Haïtiens qui craignent que le gouvernement Trump révoque le permis temporaire de résidence qui leur avait été accordé à la suite du tremblement de terre de 2010.

– Avec l'Agence QMI