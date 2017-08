Washington met en garde Kim Jong-Un contre une possible fin de son régime

Les États-Unis ont averti la Corée du Nord que le poursuite de ses ambitions nucléaires pourrait aboutir à la fin du régime de Kim Jong-Un, au moment où Donald Trump poursuivait son escalade verbale en vantant la puissance nucléaire américaine.

À lire aussi: Le bras de fer entre Trump et Kim Jong-Un, en résumé

Au lendemain des propos guerriers du président américain, qui a promis le «feu et la colère» au régime nord-coréen, le chef du Pentagone Jim Mattis a appelé Pyongyang à arrêter sa course aux armes nucléaires, mettant en garde contre des décisions qui mèneraient «à la fin de son régime et à la destruction de son peuple».