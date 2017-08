X-Men au Mont-Royal: Denis Coderre remet les pendules à l'heure

Denis Coderre a tenu à préciser certaines informations à propos du tournage de X-Men à Montréal qui occupera le Mont-Royal et ses installations pendant le mois d'août.

La nouvelle, rapportée par de nombreux médias montréalais, a fait sourciller l'opposition, mercredi.

«Après avoir privé les Montréalais des installations du parc Jean-Drapeau et après les avoir empêché de circuler au centre-ville pendant les épreuves de Formule E, voilà maintenant que l’administration restreint l’accès au mont Royal pendant plus d’un mois», peut-on lire dans un texte du 24H.

À LIRE AUSSI: Tournage de X-Men: le mont Royal sera transformé en Central Park

En passant par Twitter, le maire de Montréal a tenu à rassurer les citoyens qui souhaitent fréquenter le Mont-Royal pendant la belle saison.

«Parce que les faits sont importants....

Dossier X-Men et le Mont-Royal

Les activités sur le Mont-Royal sont maintenues intégralement.

Le tournage aura lieu du 20 au 25 août, de soir, ce qui n'occasionne pas de désagrément pour les utilisateurs du parc.

Pendant le montage et le démontage (la majeure partie du temps), deux sections sur quatre du stationnement seront occupées, et non pas la totalité.

Montréal est un centre de production internationale dans le cinéma et l'audiovisuel, dont découle 35 000 emplois.

Ce tournage représente 75 à 80 M$ à Montréal sur un budget de 150 M$.

Il s'agit du treizième film de la série des X-Men. C'est le troisième qui est tourné à Montréal depuis 2013.

Le stationnement n'est pas condamné. Il est utilisé partiellement pendant le montage et le démontage (deux sections seulement). Il sera occupé totalement seulement pendant les cinq jours de tournage et ce ne sera pas pendant la fin de semaine, le premier tournage commençant un dimanche soir, une fois la noirceur venue.

Toutes les activités régulièrement du Parc et des Amis de la montage sont maintenues.

Les accès pour les employés municipaux qui travaillent sur le Mont-Royal sont également maintenus. Leurs places de stationnement ont été relocalisées.

Ce tournage ne produira aucun bruit significatif particulier. Il s'agira essentiellement de scènes de dialogue ou comprenant des mouvements lents de véhicules.

Alors avant de partir en peur....

Welcome to the X-Men team.»

- Denis Coderre